Aufgeben ist bei den VSV keine Option Die "Schießbude der Liga" will in der Rückrunde angreifen

Vier Punkte bei vier Toren und 44 Gegentreffern: Nach einem halben Jahr in der Oberliga lesen sich die nackten Zahlen aus Sicht der VSV Hedendorf-Neukloster grausam. Es dürfte einige Außenstehende geben, die bereits mit dem Abgesang beginnen. "Wir gucken erst am Ende auf die Tabelle", will Trainer Bernd Albers davon nichts hören.

Die schwache Hinserie sei schließlich erklärbar. Die VSV spielten 2019 noch in der Bezirksliga und sind nach kurzer Zeit in der Landesliga nun auf ganz neuem Terrain unterwegs. "Als Neuling müssen wir uns in der Oberliga erst einmal akklimatisieren", so Albers vor der Saison. Genau in dieser wichtigen Anfangsphase fielen jedoch einige der besten Spielerinnen aus.

Schlüsselspielerinnen fallen verletzt lange aus

In fast allen Partien mussten die VSV verletzungsbedingt auf Mayline Danner verzichten, die einst in der 2. Bundesliga auflief. Die 32-jährige Spielertrainerin ist für die VSV Gehirn und Ruhepol in Personalunion. Zudem verletzte sich Anna-Lena Lünsmann zu Saisonbeginn schwer am Knie. Mit ihren Paraden nervte die Torhüterin im Sommer noch die Stürmerinnen von Werder Bremen, als der Bundesligist zum 100. Geburtstag der VSV zu Gast war. Beide Spielerinnen sind nicht zu ersetzen. "Uns ist da ein wichtiges Gerüst weggebrochen", klagt Albers. Lünsmann könnte aber im März ihr Comeback feiern, bei Danner müssen die VSV abwarten. Albers: "Wir sind guter Dinge, wollen aber nichts überstürzen.

"Eigentlich war geplant, dass sich die jungen Spielerinnen an jenen Führungsspielerinnen orientieren. Denn Talente gibt es bei den VSV beeindruckend viele. Der Altersdurchschnitt liegt bei 22 Jahren. Die Jüngste ist Torhüterin Nike Fonfara, die mit 15 Jahren ihr Oberliga-Debüt feierte. An manchen Spieltagen hätte man meinen können, die VSV würden mit einer B-Jugend antreten, die durch ein paar Erwachsene aufgefüllt wurde. "Wir haben natürlich viel Lehrgeld gezahlt", erklärt Albers. Das sei aber allen vorher bewusst gewesen und gehöre dazu. Positiv sei: Durch die vielen Spielanteile hätten die Talente bereits jetzt eine enorme Entwicklung gemacht, lobt Albers.

Pause zum Krafttanken nutzen

Theoretisch könnten die VSV auf ihrem Kunstplatz durchtrainieren. Albers und sein Trainerteam entschieden sich jedoch dagegen. Um mal richtig abschalten zu können. "Wir brauchen die Pause, um Kraft zu tanken und die gesammelten Erfahrungen mental zu verarbeiten", erklärt Albers den cleveren Schachzug. Ende Januar beginnt dann die Vorbereitung. Der Fokus wird darauf liegen, die richtige Balance zu finden.