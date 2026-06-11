Aufgalopp in Bad Kötzting mit fünf Neuen Der Bayerwald-Landesligist konnte beim Trainingsauftakt mehrere neue Spieler sowie einen neuen Torwarttrainer begrüßen von PM / Florian Würthele · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Freuen sich auf die neue Saison beim 1. FC Bad Kötzting: Torwarttrainer Martin Bösl, Trainer Christian Ranzinger, spielender Co-Trainer Christoph Schwander, sportlicher Leiter Thomas Iglhaut (hinten, von links), Noah Kessler, Julian Göttlinger, Harald Eiban, Tim Schreiner und Alexander Kautz (vorne, von links). – Foto: Kuchler

Seit Dienstag rollt der Ball wieder bei den Landesligakickern des 1. FC Bad Kötzting. Trainer Christian Ranzinger bat seinen Kader am frühen Abend zum Trainingsauftakt auf den Sportplatz am ehemaligen Kasernengelände. Und dabei ging es auch gleich in die Vollen: Neben technischen Übungen standen mehrere Spielformen auf dem Programm. Auch ein paar neue Gesichter konnten begrüßt werden.

Auf Vogl, Schwander und Co. warten nun fünf Wochen der Vorbereitung, in denen die Grundlagen für die kommende Spielzeit gelegt werden sollen. So gilt es, die neuen Spieler schnellstmöglich zu integrieren und eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Vier Abgängen stehen bisher fünf externe Neuzugänge gegenüber. Dabei handelt es sich wie berichtet um Tormann Harald Eiban (40, zuletzt vereinslos), Noah Kessler (19) und Tim Schreiner (19, beide U19 ASV Cham), Rückkehrer Alexander Kautz (22, SpVgg SV Weiden) sowie Julian Göttlinger (25, SpVgg Willmering-Waffenbrunn). Veränderungen gibt es auch im Trainerteam. Martin Bösl (54) übernimmt künftig die Aufgabe des Torwarttrainers und tritt damit die Nachfolge von Alexander Kracun an.



Sportlicher Leiter Thomas Iglhaut sieht die Badstädter personell gut aufgestellt: „Nach dem großen Kaderumbruch im vergangenen Jahr haben wir das Team diesen Sommer punktuell angepasst. Jetzt gilt es, in der Vorbereitung hochkonzentriert zu arbeiten, damit wir schnell als echte Einheit auf dem Platz stehen. Unser Ziel ist es, eine bessere Saison als die vergangene zu spielen.“





Neben den wöchentlichen Trainingseinheiten sieht der Vorbereitungsplan folgende Testspiele vor: Samstag, 13. Juni, um 16 Uhr beim FC Raindorf; Samstag, 20. Juni, um 17 Uhr beim VfB Bach; Samstag, 27. Juni, um 16 Uhr bei der SpVgg SV Weiden; Freitag, 3. Juli, um 18 Uhr gegen die U19 des 1. FC Nürnberg; Samstag, 11. Juli, um 17 Uhr beim TSV Grafenau. Eine Woche später geht es in der Landesliga wieder um Punkte und Tore.