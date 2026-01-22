Aufgalopp in Bad Kötzting: Ein Neuer und ein großes Hauptziel

Mehr als 20 Akteure begrüßte das Trainerteam zur ersten Einheit des Jahres. Noch nicht dabei waren Jonathan Auburger (Reha nach Schulter-OP), Andreas Kussinger (Reha nach Knie-OP), Felix Baumann (krank) und Simon Schneider (Urlaub). Dafür meldeten sich mit Simon Pönn und Frodo Gilch zwei Langzeitverletzte zurück. Auch Spieler aus der eigenen U19 trainierten mit, genauso wie Winterneuzugang Karim Nerl, der vom Ligakonkurrenten SV Schwandorf-Ettmannsdorf kam.



„Leider konnten wir nicht auf unserem Kunstrasenplatz trainieren, da der Boden noch gefroren ist. Somit mussten wir in die Halle ausweichen, was aber kein Problem war“, berichtet sportlicher Leiter Thomas Iglhaut. Die Spieler waren in den vergangenen zwei Wochen schon fleißig. Sie mussten eigenständige Läufe per App tracken und dem Trainer zukommen lassen. „Die Jungs haben ihre Hausaufgaben gemacht“, so Iglhaut mit Blick auf den Fitnesszustand.



Mit 25 Punkten sind die Badstädter zur Winterpause Zwölfter in der Landesliga Mitte. Elf Zähler beträgt der Vorsprung auf die Relegationsplätze, derer 14 sind es bis zu den Abstiegsrängen. Eigentlich eine komfortable Ausgangslage. „Unser Hauptziel für die Restrückrunde ist es, so schnell wie möglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Uns ist bewusst, dass wir ein schweres Auftaktprogramm vor der Brust haben, unter anderem geht es nach Lam und gegen Seebach. Umso wichtiger ist es daher, dass Trainerteam und Mannschaft weiter zusammenwachsen und wir einen attraktiven, erfolgreichen Fußball spielen“, gibt Trainer Ranzinger die Marschroute vor.



Neben den wöchentlichen Trainingseinheiten sieht der Vorbereitungsplan folgende Testspiele vor, die alle auf dem heimischen Kunstrasenplatz ausgetragen werden: Samstag, 31. Januar, um 16 Uhr gegen den TSV Bogen (Landesliga Mitte); Samstag, 7. Februar, um 16 Uhr gegen den FC Raindorf (Bezirksliga Nord); Dienstag, 10. Februar, um 19 Uhr gegen die SpVgg Patersdorf (Kreisklasse Regen); Samstag, 14. Februar, um 16 Uhr gegen den FC Künzing (Bezirksliga Ost). Sofern es das Wetter zulässt, soll am Samstag, 21. Februar, um 14 Uhr die Partie beim FC Tegernheim nachgeholt werden. Ab dann geht es für die Rotblauen wieder um wichtige Punkte in der Landesliga Mitte.