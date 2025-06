Aufgalopp in Auerbach: »Ehrgeizige und motivierte Mannschaft«

"Die Mannschaft hat einen super Charakter mit einigen erfahreren Spielern, die Verantwortung übernehmen und viele Jüngere, die den nötigen Kampfgeist und Siegeswillen mitbringen. Mit unseren insgesamt acht Neuzugängen werden wir den Kader in der Breite verstärken. Nicht nur die externen Neuen werden sich voll in den Dienst der Mannschaft stellen, auch die jungen Wilden aus dem Jugendbereich der eigenen JFG strotzen nur so vor Selbstvertrauen. Das kann der sportlichen Entwicklung nur gut tun", meint der neue Trainer Christian Weigl, der sein Team bereits am vergangenen Freitag zum Trainingsauftakt versammelte.

Testspiele stehen unter anderem gegen die Bezirksligisten FC Obernzell-Erlau und SV Schalding-Heining II auf dem Programm, dazu nimmt der SVA an einem Blitzturnier des Patenvereins SV Schaufling teil. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Auerbach. Hier findet sich eine ehrgeizige und motivierte Mannschaft wieder, die sich auch in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga etablieren will. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten. Es wird sicher nicht einfach, da die Absteiger Osterhofen und Regen dabei sind, zudem haben Zwiesel und Viechtach in der Vorsaison eine großartige Runde gespielt. Ich erwarte eine sehr ausgeglichene Liga, in der es zwischen vorderem Mittelfeld und Abstiegskampf wieder sehr eng werden wird. Wir müssen schauen, dass wir von Anfang an Punkte holen", weiß Weigl.