Aufgalopp für Hankofen: Eindrücke bislang »durchweg positiv«

Seit einer Woche befindet sich die SpVgg Hankofen-Hailing wieder in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Bayern. Nach dem geglückten Herzschlagfinale in der Relegation gegen den SV Erlbach hat sich das Gesicht der Mannschaft doch recht deutlich verändert. Cheftrainer Tobias Beck, der bekanntlich selbst nicht mehr auflaufen und "nur" noch an der Seitenlinie stehen wird, wird in den kommenden intensiven Wochen versuchen, wieder eine schlagkräftige Einheit zu formen. Erste Erkenntnisse will der 30-Jährige am morgigen Freitagabend gewinnen, wenn die "Dorfbuam" zum ersten Testspiel in die Oberpfalz zum Landesligisten ASV Burglengenfeld reisen.



Mit Patrick Choroba, der vom SV Schalding-Heining an den Reißinger Bach gekommen ist, hat Beck einen neuen spielenden Co-Trainer an seiner Seite. Der 29-jährige Ex-Profi, der für den SC Verl und die SG Sonnenhof-Großaspach in der 3. Liga gespielt hat, soll und wird sicher neue Reize setzen. Auch von den übrigen Neuzugängen ist Beck sehr angetan: "Eigentlich wäre geplant gewesen, erst in dieser Woche mit der Vorbereitung zu starten. Wir haben uns aber dann bewusst dafür entschieden, schon am Donnerstag an Fronleichnam loszulegen. Dadurch konnten wir uns in drei Trainingseinheiten gleich besser kennenlernen und konnten zudem am vergangenen Samstag gleich ein Teamevent in der "Lastertag Arena" in Straubing abhalten. Bislang sind die Eindrücke durchweg positiv. Die Jungs sind fleißig, willig, heiß und bislang haben wir auch keine Verletzungen trotz der hohen Belastung zu verzeichnen." Bis zum Saisonstart wird sich auch eine neue Hierarchie auf dem Platz herauskristallisieren müssen. Langjährige Führungsfiguren wie Daniel Hofer oder Tobias Richter haben bekanntlich den Verein verlassen.



In dieser Woche legte Beck bereits den Fokus auf taktische Verhaltensweisen, insbesondere im Spiel gegen den Ball wurden Schwerpunkte gesetzt. "Ich will sehen, dass wir diese Dinge auch im ersten Test am Freitag in Burglengenfeld umsetzen." Gegen die Landesliga-Truppe aus dem Landkreis Schwandorf testeten die "Dorfbuam" auch vor einem Jahr schon. "Damals stellte uns der ASV vor große Herausforderungen", erinnert sich Beck, der freilich einen Sieg sehen möchte: "Es gibt ja die Floskel: In der Vorbereitung zählen Ergebnisse nicht. Aber als Fußballer gehe ich auf den Platz und will das Spiel gewinnen. Jeder Sieg tut gut und ist gut fürs Selbstvertrauen." Wie üblich in den ersten Testspielen wird jeder Akteur ausreichend Spielzeit bekommen, um sich zeigen zu können. Oder wie es Beck beschreibt: "Wir werden in den beiden Halbzeiten zwei verschiedene Mannschaften sehen." Hankofen wird nahezu mit dem gesamten Kader nach Burglengenfeld reisen. Einzig Simon Pichlmeier wird wohl geschont werden. Beim Youngster zwickt nach den knackigen Einheiten ein wenig das Sprunggelenk.

Die bisherigen Zu- und Abgänge der SpVgg Hankofen-Hailing (Stand 26.06.)