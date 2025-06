Aufgalopp des Regionalliga-Aufsteiger BSC – erste Testspieltermine

Um kurz nach 17:30 Uhr betraten 21 Spieler des Bonner SC den Trainingsplatz am Monforfer Bach zum Aufgalopp in die neue Saison. Während Bilal Ksiouar und Neuzugang Yannik Schlößer individuell im Kraftraum trainierten, mischten die anderen fünf Neuen munter mit. Cheftrainer Sascha Glatzel und sein Co Gordon Addai ließen die Mannschaft noch locker trainieren, ehe am Dienstag der Laktattest erfolgt.

Unter den zahlreichen BSC-Fans beobachteten auch Sportdirektor Daniel Zillken und der neue Technische Direktor Markus Arendt die erste Trainingseinheit. Zukünftig soll vier bis fünfmal die Woche trainiert werden, um gut gerüstet in die Regionalliga-Saison zu starten.

Auch die ersten Testspieltermine stehen fest. Startschuss ist am 4. Juli in Belgien gegen den Patro Eisden Maasmechelen, ehe nur vier Tage später gegen den Drittligisten Viktoria Köln getestet wird. Der erste Test im heimischen Sportpark Nord findet am 12. Juli um 14:00 Uhr gegen Alemannia Aachen statt. Getestet wird außerdem gegen den SSV Merten (beim SSV Merten am 15. Juli) und gegen KAS Eupen (in Bonn am 19. Juli).