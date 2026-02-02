Aufgaben im Gepäck: Kirchheimer SC fährt ins Trainingslager

Trainer Steven Toy sagt: „Von der ganzen Einstellung her waren das mindestens zehn Prozent zu wenig.“ – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der Kirchheimer SC gewinnt zwar 3:2 gegen Langengeisling. Doch Trainer Toy ist mit der Leistung überhaupt nicht zufrieden.

Mit einem Erfolgserlebnis, aber auch mit ein paar Aufgaben im Gepäck reisen die Fußballer des Kirchheimer SC am Donnerstag (5. Februar) ins Trainingslager im kroatischen Rovinj. Der Landesliga-Achte gewann zwar sein Testspiel beim Bezirksligisten FC Langengeisling mit 3:2, aber Trainer Steven Toy war mit dem Auftreten seiner Mannschaft nicht einverstanden. „Von der ganzen Einstellung her waren das mindestens zehn Prozent zu wenig, und dann fehlte es auch an den Basics – wir wollten nicht richtig verteidigen, wir wollten nicht wirklich ein Tor schießen“, sagte der 37-Jährige.

Die Gastgeber – sie haben inzwischen vier Ex-Kirchheimer in ihren Reihen – setzten immer wieder Nadelstiche und stießen in den Zweikämpfen mitunter auf wenig Gegenwehr. Nach Toren von Sebastian Schubert (14. Minute) und Kilian Stenzel (22.) lag der KSC mit 0:2 hinten. Toy: „Ich glaube, wir haben in der ganzen Hinrunde kein einziges Standardtor kassiert. Die Ecken müssen wir besser verteidigen, das müssen wir auf jeden Fall ändern.“

Im ersten Durchgang ließen die Kirchheimer den Ball zwar gut laufen, tauchten aber nur selten gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Korbinian Vollmann erzielte immerhin das 1:2 (32.), nach dem Wechsel nutzten dann Roman Prokoph (51.) und Peter Schmöller (67.) ihre Chancen und drehten das Spiel zugunsten der Gäste. (guv)