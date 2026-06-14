Aufgabe erfüllt – Aufstiegstraum trotz klarem Sieg geplatzt

– Foto: regional - fussball.ch

Der FC Seefeld hat seine Hausaufgaben am letzten Spieltag der 2. Liga interregional eindrücklich erledigt. Die Stadtzürcher gewannen beim abstiegsgefährdeten FC Chur klar mit 4:1 und sicherten sich damit den zweiten Tabellenrang. Für den Aufstieg in die 1. Liga reichte dies dennoch nicht. Die erhoffte Schützenhilfe blieb aus, und letztlich verhinderten die vielen Strafpunkte den ganz grossen Wurf.

Die Ausgangslage war klar: Seefeld musste gewinnen und gleichzeitig auf günstige Resultate auf den anderen Plätzen hoffen. Entsprechend gross war die Unterstützung der zahlreichen Fans, die mit einem Car aus Zürich nach Chur gereist waren.

Dann folgte die spielentscheidende Viertelstunde. In der 31. Minute brachte Zeno Fresneda einen Eckball gefährlich in den Fünfmeterraum. Nach einem unübersichtlichen Getümmel landete der Ball über den Kopf von Marc Fischer zum 1:0 im Netz. Das Nur vier Minuten später schickte Marc Fischer Ivan Seglias mit einem Ball in die Tiefe auf die Reise. Seglias gab den Ball an der Grundlinie nicht verloren und legte mustergültig auf Liam Bachmann zurück, der zum 2:0 einschob.

Die Partie begann allerdings zäh. Während rund 30 Minuten neutralisierten sich die beiden Mannschaften weitgehend im Mittelfeld. Seefeld hatte etwas mehr Ballbesitz, kam aber ebenso wenig zu klaren Chancen wie die Gastgeber. Die einzige gefährliche Churer Aktion entschärfte Niki Herter mit seiner ganzen Routine.

Chur wirkte nun verunsichert. Nach 38 Minuten eroberten die Seefelder den Ball erneut in der gegnerischen Hälfte und spielten Bachmann frei, der mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 erhöhte. Kurz vor der Pause überraschte Fresneda den Churer Torhüter mit einem listigen Freistoss zum 4:0.

Damit hatten die unbezahlten Quartierfussballer aus Zürich eine während 30 Minuten ausgeglichene Partie innert einer Viertelstunde entschieden.

Nach dem Seitenwechsel verwaltete Seefeld den Vorsprung souverän. Andri Herter gelang nach 59 Minuten zwar noch das 1:4, doch eine Aufholjagd zeichnete sich nie ab. Die Gastgeber blieben offensiv zu harmlos, während die Stadtzürcher die Partie jederzeit unter Kontrolle hatten.

Während auf dem Platz alles auf einen erfolgreichen Saisonabschluss hinauslief, richteten sich die Blicke immer wieder auf die Parallelplätze. Dort erfüllten die Konkurrenten ihre Aufgaben ebenfalls. Weder Weesen noch der FC Bosna Neuchâtel sorgten für die erhoffte Schützenhilfe. So wurde zunehmend klar, dass der überzeugende Sieg zwar für Rang zwei reichen würde, nicht aber für den Aufstieg.

Am Ende bleibt eine starke Saison des FC Seefeld. Dass der Sprung in die 1. Liga dennoch verpasst wurde, lag nicht an der Leistung in Chur, sondern an den Resultaten auf den anderen Plätzen – und letztlich auch an den Strafpunkten, die in der Endabrechnung den entscheidenden Unterschied ausmachten. Trotz der verständlichen Enttäuschung dürfen die Seefelder auf eine aussergewöhnlich erfolgreiche Saison zurückblicken.