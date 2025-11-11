Auferstehung in Neureut! Der FC 08 Neureut hat am Wochenende eindrucksvoll bewiesen, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. Nach zuletzt sehr schwierigen Wochen zeigte die Mannschaft gegen die SV Blankenloch ein völlig anderes Gesicht – engagiert, mutig, spielstark und mit der klaren Entschlossenheit, endlich wieder ein Zeichen zu setzen. Am Ende stand ein verdienter 4:0-Erfolg, der sich wie eine kleine Auferstehung anfühlt. Von Beginn an übernahm Neureut das Kommando. Die Mannschaft agierte konzentriert, bissig in den Zweikämpfen und mit einer gesunden Portion Spielfreude. Die ersten Minuten gehörten klar den Gastgebern, die sich Chance um Chance herausspielten. In der 22. Minute folgte dann die überfällige Führung: Nicolas Willimsky setzte sich auf der rechten Seite in einem beeindruckenden 60-Meter-Solo gegen mehrere Gegenspieler durch, bewahrte die Übersicht und legte perfekt für Johannes Heinzelmann ab, der den Ball souverän zum 1:0 einschob. Ein Tor, das sinnbildlich für den Neureuter Kampfgeist stand. Das Team ließ nicht nach – im Gegenteil. Nur elf Minuten später folgte der nächste Treffer: Nach einer präzisen Ecke stieg Moritz Willimsky am höchsten und köpfte wuchtig zum 2:0 ein. Die Fans auf der Anlage feierten, die Mannschaft wirkte befreit – und Blankenloch fand kaum Mittel gegen das variable Spiel des FC 08.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Neureut klar tonangebend. Die Defensive stand sicher, das Mittelfeld bestimmte das Tempo, und vorne wurde weiter Druck gemacht. In der 53. Minute wurde Finn Klenert im Strafraum zu Fall gebracht. Der Gefoulte trat selbst an – und verwandelte den Elfmeter eiskalt zum 3:0. Spätestens jetzt war klar: Dieses Spiel lässt sich der FC Neureut nicht mehr nehmen. Doch die Mannschaft hatte noch nicht genug. Immer wieder rollten Angriffe auf das Tor der Gäste, und in der 87. Minute setzte Nicolas Willimsky, der zuvor schon stark aufgespielt hatte, den Schlusspunkt. Mit einem platzierten Abschluss sorgte er für den 4:0-Endstand und belohnte sich und sein Team für eine überragende Leistung.