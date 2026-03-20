 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Aufeinandertreffen der Tormaschinen, Altmark-Duell und Harz-Derby

Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Leon Tim

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LL Sachs-Anhalt Nord
Staßfurt
Gardelegen
Fortuna MD II
Ottersleben

Wird das Duell der beiden besten Offensiven der LOTTO-Landesliga Nord torreich? Wer verschafft sich wichtige Luft im Keller? Durchbricht der SSV 80 Gardelegen seinen Negativlauf und bestätigt der Ummendorfer SV seinen Trend? Diese Fragen stellen sich am 20. Spieltag.

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Morgen, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
14:00

Seit dem 24. Oktober wartet der TuS Schwarz-Weiß Bismark in der LOTTO-Landesliga Nord auf einen Sieg. In der Tabelle ist der Landesliga-Dino bis auf den vorletzten Platz abgerutscht. Ganz im Gegenteil dazu hat der kommende Gegner, der Ummendorfer SV, die letzten sechs Landesliga-Partie allesamt gewonnen.

Morgen, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
14:00live

Zu Hause Unentschieden, auswärts Niederlagen: So verliefen die ersten vier Partien des Jahres für den SV Preußen Schönhausen. Am Sonnabend gastiert der Aufsteiger zum Altmark-Duell beim SSV 80 Gardelegen, der in 2026 bisher noch punktlos ist. Gelingt am Sonnabend die Trendwende?

Morgen, 15:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
15:00

Mit drei Niederlagen ist der SV Irxleben ins neue Jahr gestartet. Langsam müssen Punkte her, damit das Schlusslicht der LOTTO-Landesliga Nord die sicheren Plätze im Blick behalten kann. Beim viertplatzierten SV 09 Staßfurt hängen die Trauben jedoch hoch.

Morgen, 15:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
15:00

Nach der Misere des SSV 80 Gardelegen ist der Oscherslebener SC inzwischen wieder in der Rolle des ersten Verfolgers. Am Samstag hat die Elf von Tobias Friebertshäuser den Osterburger FC zu Gast.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
15:00

Je vier Punkte haben der SV Fortuna Magdeburg II und der FSV Saxonia Tangermünde aus den ersten Partien des Jahres auf dem Konto. Am Sonnabend treffen beide am Schöppensteg aufeinander.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
15:00live

Zum Harz-Derby lädt der SV Stahl Thale am Sonnabend den FSV Grün-Weiß Ilsenburg. In der Hinrunde trennten sich beide mit einem 1:1-Unentschieden. Wer geht dieses Mal als Sieger hervor?

Morgen, 15:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
15:00live

Es ist das Duell der beiden besten Tormaschinen der LOTTO-Landesliga Nord: Union Schönebeck (63 Treffer) empfängt am Sonnabend den Spitzenreiter VfB Ottersleben (71). Hält die Partie offensiv das, was sie verspricht?

Morgen, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
15:00live

Im Rennen um den Klassenerhalt hat der SV Arminia Magdeburg nach dem 5:3-Erfolg über Thale die nächste wichtige Aufgabe vor der Brust. Zum direkten Duell gastiert der zwölftplatzierte SV Baalberge beim Tabellenelften in der Landeshauptstadt. Der Sieger der Partie kann zum Mittelfeld aufschließen.