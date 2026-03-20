Aufeinandertreffen der Tormaschinen, Altmark-Duell und Harz-Derby

Wird das Duell der beiden besten Offensiven der LOTTO-Landesliga Nord torreich? Wer verschafft sich wichtige Luft im Keller? Durchbricht der SSV 80 Gardelegen seinen Negativlauf und bestätigt der Ummendorfer SV seinen Trend? Diese Fragen stellen sich am 20. Spieltag.
Seit dem 24. Oktober wartet der TuS Schwarz-Weiß Bismark in der LOTTO-Landesliga Nord auf einen Sieg. In der Tabelle ist der Landesliga-Dino bis auf den vorletzten Platz abgerutscht. Ganz im Gegenteil dazu hat der kommende Gegner, der Ummendorfer SV, die letzten sechs Landesliga-Partie allesamt gewonnen.
Zu Hause Unentschieden, auswärts Niederlagen: So verliefen die ersten vier Partien des Jahres für den SV Preußen Schönhausen. Am Sonnabend gastiert der Aufsteiger zum Altmark-Duell beim SSV 80 Gardelegen, der in 2026 bisher noch punktlos ist. Gelingt am Sonnabend die Trendwende?
Mit drei Niederlagen ist der SV Irxleben ins neue Jahr gestartet. Langsam müssen Punkte her, damit das Schlusslicht der LOTTO-Landesliga Nord die sicheren Plätze im Blick behalten kann. Beim viertplatzierten SV 09 Staßfurt hängen die Trauben jedoch hoch.
Nach der Misere des SSV 80 Gardelegen ist der Oscherslebener SC inzwischen wieder in der Rolle des ersten Verfolgers. Am Samstag hat die Elf von Tobias Friebertshäuser den Osterburger FC zu Gast.
Je vier Punkte haben der SV Fortuna Magdeburg II und der FSV Saxonia Tangermünde aus den ersten Partien des Jahres auf dem Konto. Am Sonnabend treffen beide am Schöppensteg aufeinander.
Zum Harz-Derby lädt der SV Stahl Thale am Sonnabend den FSV Grün-Weiß Ilsenburg. In der Hinrunde trennten sich beide mit einem 1:1-Unentschieden. Wer geht dieses Mal als Sieger hervor?
Es ist das Duell der beiden besten Tormaschinen der LOTTO-Landesliga Nord: Union Schönebeck (63 Treffer) empfängt am Sonnabend den Spitzenreiter VfB Ottersleben (71). Hält die Partie offensiv das, was sie verspricht?
Im Rennen um den Klassenerhalt hat der SV Arminia Magdeburg nach dem 5:3-Erfolg über Thale die nächste wichtige Aufgabe vor der Brust. Zum direkten Duell gastiert der zwölftplatzierte SV Baalberge beim Tabellenelften in der Landeshauptstadt. Der Sieger der Partie kann zum Mittelfeld aufschließen.