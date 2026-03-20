Aufeinandertreffen der Tormaschinen, Altmark-Duell und Harz-Derby Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes von Kevin Gehring · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Leon Tim

Wird das Duell der beiden besten Offensiven der LOTTO-Landesliga Nord torreich? Wer verschafft sich wichtige Luft im Keller? Durchbricht der SSV 80 Gardelegen seinen Negativlauf und bestätigt der Ummendorfer SV seinen Trend? Diese Fragen stellen sich am 20. Spieltag.

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Seit dem 24. Oktober wartet der TuS Schwarz-Weiß Bismark in der LOTTO-Landesliga Nord auf einen Sieg. In der Tabelle ist der Landesliga-Dino bis auf den vorletzten Platz abgerutscht. Ganz im Gegenteil dazu hat der kommende Gegner, der Ummendorfer SV, die letzten sechs Landesliga-Partie allesamt gewonnen.

Morgen, 14:00 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen SV Preußen Schönhausen Schönhausen 14:00 live PUSH

Zu Hause Unentschieden, auswärts Niederlagen: So verliefen die ersten vier Partien des Jahres für den SV Preußen Schönhausen. Am Sonnabend gastiert der Aufsteiger zum Altmark-Duell beim SSV 80 Gardelegen, der in 2026 bisher noch punktlos ist. Gelingt am Sonnabend die Trendwende?

Morgen, 15:00 Uhr SV 09 Staßfurt Staßfurt SV Irxleben Irxleben 15:00 PUSH

Mit drei Niederlagen ist der SV Irxleben ins neue Jahr gestartet. Langsam müssen Punkte her, damit das Schlusslicht der LOTTO-Landesliga Nord die sicheren Plätze im Blick behalten kann. Beim viertplatzierten SV 09 Staßfurt hängen die Trauben jedoch hoch.

Morgen, 15:00 Uhr Oscherslebener SC Oschersleben Osterburger FC Osterburg 15:00 PUSH

Nach der Misere des SSV 80 Gardelegen ist der Oscherslebener SC inzwischen wieder in der Rolle des ersten Verfolgers. Am Samstag hat die Elf von Tobias Friebertshäuser den Osterburger FC zu Gast.

Morgen, 15:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde 15:00 PUSH

Je vier Punkte haben der SV Fortuna Magdeburg II und der FSV Saxonia Tangermünde aus den ersten Partien des Jahres auf dem Konto. Am Sonnabend treffen beide am Schöppensteg aufeinander.