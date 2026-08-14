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Vereinsnachrichten
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Aufbruchstimmung im Prümer Land
Kreisliga B12: Die beiden bisherigen Zu-Null-Siege lassen aufhorchen und nähren bei Trainer Sebastian Heinzen die Hoffnung, vorne mitzumischen.
von Lutz Schinköth · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Es ist Zeit aufzustehen: Bei der SG Prüner Land läuft's aktuell rund. – Foto: Raphael Heinz / Archiv
Nach dem Abstieg aus der A-Liga im Mai 2023 und dem Abschied namhafter Spieler mussten sie bei den Vereinigten aus Prüm, Wallersheim und Rommersheim in jüngerer Vergangenheit kleinere Brötchen backen. Jetzt scheint es aber wieder bergauf zu gehen. Dem Team von Trainer Sebastian Heinzen ist ein vielversprechender Saisonstart gelungen.