Aufbruchstimmung im Prümer Land

Der Prümer-Land-Coach ist mit 38 Jahren und einiger Erfahrung bereits ein gestandener Trainer. Nach Stationen beim TuS Ahbach II, der damaligen SG Feusdorf/Esch und der SG Waldkönigen/Bongard/Brück-Dreis fühlt sich Heinzen auch in seiner dritten Saison pudelwohl in und um die Abteistadt: „Die Vorstände der drei Vereine arbeiten Hand in Hand. Die Wege sind kurz, das Klima stimmt.“ Wenn es dann sportlich noch gut läuft, „sind wir trotz des strammen Auftaktprogramms gegen vier starke Teams (Bitburg II, Metterich, Bettingen, Mehlental/Bleialf, d.R.) schon sehr froh. Der Kader hat sich mittlerweile gefunden. Die Vorbereitung verlief fast perfekt. Wir hatten immer genügend Spieler im Training. Die Intensität war hoch. Bis auf das 0:2 bei der SG Weiler-Gevenich haben wir sämtliche Testspiele gewonnen, teilweise deutlich, wie etwa beim 15:0 gegen Bitburg II.“