 2026-08-13T12:20:01.944Z

Vereinsnachrichten

Aufbruchstimmung im Prümer Land

Kreisliga B12: Die beiden bisherigen Zu-Null-Siege lassen aufhorchen und nähren bei Trainer Sebastian Heinzen die Hoffnung, vorne mitzumischen.

von Lutz Schinköth · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
Es ist Zeit aufzustehen: Bei der SG Prüner Land läuft's aktuell rund.
Es ist Zeit aufzustehen: Bei der SG Prüner Land läuft's aktuell rund. – Foto: Raphael Heinz / Archiv

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SG Prümer Land-Prüm

Nach dem Abstieg aus der A-Liga im Mai 2023 und dem Abschied namhafter Spieler mussten sie bei den Vereinigten aus Prüm, Wallersheim und Rommersheim in jüngerer Vergangenheit kleinere Brötchen backen. Jetzt scheint es aber wieder bergauf zu gehen. Dem Team von Trainer Sebastian Heinzen ist ein vielversprechender Saisonstart gelungen.