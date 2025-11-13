Aufbruchstimmung dahin: Das ist aktuell Hauzenbergs größtes Problem

Es war nicht der erhoffte Start in die Rückrunde der Bayernliga Süd: Der FC Sturm Hauzenberg hat vergangene Woche mit einer 1:2-Heimniederlage gegen den FC Gundelfingen die zweite Saisonhälfte eröffnet. Die Aufbruchstimmung, die der überraschende Heimsieg gegen den TSV 1860 München II vor vier Wochen erzeugt hatte, ist nun endgültig wieder dahin. Seit dem Coup gegen die Junglöwen kassierte der Sturm gegen Geretsried (0:5), Heimstetten (0:3) und Gundelfingen (1:2) drei Pleiten in Serie. Die Erkenntnis: Vorne zu harmlos und hinten bekommt der Sturm den Laden einfach nicht dicht! Der direkte Klassenerhalt scheint bei neun Punkten Rückstand zum rettenden Ufer in weiter Ferne. Was könnte der Ernüchterung entgegenwirken? Zum Beispiel der erste Auswärtssieg der Saison am morgigen Freitag beim Mitaufsteiger FC Sportfreunde Schwaig. Anpfiff in der NGL-Arena in unmittelbarer Nähe des Münchner Flughafens ist um 19:30 Uhr.