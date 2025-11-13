Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wartet noch auf seinen ersten Saisontreffer: Hauzenbergs Manuel Mader. – Foto: Robert Geisler
Aufbruchstimmung dahin: Das ist aktuell Hauzenbergs größtes Problem
Freitag - 18. Spieltag: Der Sturm reist zum FC Sportfreunde Schwaig und will seine schwarze Auswärtsbilanz aufbessern
Es war nicht der erhoffte Start in die Rückrunde der Bayernliga Süd: Der FC Sturm Hauzenberg hat vergangene Woche mit einer 1:2-Heimniederlage gegen den FC Gundelfingen die zweite Saisonhälfte eröffnet. Die Aufbruchstimmung, die der überraschende Heimsieg gegen den TSV 1860 München II vor vier Wochen erzeugt hatte, ist nun endgültig wieder dahin. Seit dem Coup gegen die Junglöwen kassierte der Sturm gegen Geretsried (0:5), Heimstetten (0:3) und Gundelfingen (1:2) drei Pleiten in Serie. Die Erkenntnis: Vorne zu harmlos und hinten bekommt der Sturm den Laden einfach nicht dicht! Der direkte Klassenerhalt scheint bei neun Punkten Rückstand zum rettenden Ufer in weiter Ferne. Was könnte der Ernüchterung entgegenwirken? Zum Beispiel der erste Auswärtssieg der Saison am morgigen Freitag beim Mitaufsteiger FC Sportfreunde Schwaig. Anpfiff in der NGL-Arena in unmittelbarer Nähe des Münchner Flughafens ist um 19:30 Uhr.
Das sagt Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz vor dem Spiel in Schwaig: "Das wird ein schwieriges Unterfangen gegen einen offensivstarken Gegner. Die Schwaiger haben zuletzt bei der Spitzenmannschaft in Landsberg eine top Leistung abgerufen und einen Punkt geholt. Wir werden den Fokus darauf legen, ohne Gegentor zu bleiben. Zehn Gegentore in den vergangenen drei Partien sprechen eine deutliche Sprache und machen klar, wo wir den Hebel ansetzen müssen. Wir müssen wieder mit mehr Leidenschaft und Konsequenz verteidigen. Das wird der Schlüssel zum Erfolg sein, über 90 Minuten wenig zuzulassen. Nach vorne wollen wir effektive Nadelstiche setzen."
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Die Gäste aus dem Unteren Bayerischen Wald müssen auf Alexander Kretz und Thomas Köglmeier verzichten, die sich einen grippalen Infekt eingefangen. Ansonsten stehen alle Akteure bis auf die Langzeitverletzten zur Verfügung.
Das erste Heimspiel in seiner Bayernliga-Historie verlor der FC Sturm Ende Juli gegen die Sportfreunde aus Schwaig. – Foto: Robert Geisler
Das sagt Schwaigs Cheftrainer Christian Donbeck: "In Landsberg haben wir endlich wieder unsere Tugenden auf den Platz gebracht. Wir haben sehr gut verteidigt und enorm gut gegen den Ball gearbeitet. Gegen Hauzenberg stehen wir vor einem extrem wichtigen Heimspiel. Wir bringen Hauzenberg denselben Respekt entgegen wie dem Spitzenteam aus Landsberg."
Personalien FC Sportfreunde Schwaig: Tim Schels, Bilal Ibrahim, Fabio Groß, Philipp Strunk und Lucian Schirbl fallen verletzungsbedingt aus.