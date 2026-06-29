Aufbruchstimmung beim TV Kapellen: Verein belebt A-Jugend neu

Der TV Kapellen baut wieder eine A-Jugend-Mannschaft auf. – Foto: Marcel Eichholz

Die Fußballabteilung des TV Kapellen setzt ein starkes Signal für die Zukunft der Jugendarbeit. Der Verein meldet zur kommenden Saison wieder eine eigene A-Jugend-Mannschaft. Mit einem Kader von bereits 20 Spielern ist der Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt.

Hinter diesem sportlichen Neuanfang steht ein neu zusammengestelltes Trainerteam, das sowohl über langjährige Erfahrung als auch über eine starke lokale Verwurzelung verfügt:

Michael Dennstedt: Als langjähriger Spieler und Akteur des letzten Bezirksliga-Teams des FSV Kapellen bringt er wertvolle Erfahrung auf höherem Niveau mit.

Lukas Kowalski: Aktuell als Spieler der 1. Mannschaft des TVK aktiv, schlägt er die direkte Brücke zwischen dem Jugend- und Seniorenbereich.

Wolfgang Kowalski: Als erfahrener Coach, der bereits alle Jahrgänge bis einschließlich der Senioren sowohl beim FSV als auch beim TV Kapellen betreut hat und im Besitz der B-Lizenz ist, leitet er das sportliche Projekt.

Das Konzept des TV Kapellen trägt bereits Früchte. Viele Spieler, die den Verein in der Vergangenheit aufgrund fehlender A- oder B-Jugend-Optionen verlassen mussten, kehren nun an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Zudem konnten externe Talente von der klaren sportlichen Ausrichtung überzeugt werden, sich dem TVK anzuschließen. „Wir setzen hier auf Entwicklung und eine klare sportliche Perspektive“, betont das Trainerteam. Der TV Kapellen möchte nicht nur kurzfristig eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen, sondern nachhaltig talentierte Spieler fördern und an den Seniorenbereich heranführen.