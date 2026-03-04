Aufbruchstimmung beim TuS Gerresheim

Am vergangenen Dienstag, den 24.02., fand neben der turnusmäßigen Neuwahl der Abteilungsleitung des TuS Gerresheim auch eine grundlegende Strukturveränderung statt. Die Führung der Fußballabteilung wurde von ursprünglich sechs auf nun drei Personen verschlankt. Ziel ist es, Entscheidungswege zu verkürzen und Prozesse effizienter zu gestalten.
Zum neuen Abteilungsleiter wurde Oliver Zwiebler gewählt, der damit die Nachfolge von Sascha Kicklitz antritt, der das Amt vier Jahre lang innehatte. Zwiebler ist im Verein kein Unbekannter: Acht Jahre lang stand er als Trainer der ersten Mannschaft an der Seitenlinie, später engagierte er sich als sportlicher Leiter sowie als stellvertretender Abteilungsleiter. Seine langjährige Erfahrung im sportlichen und organisatorischen Bereich soll nun helfen, den eingeschlagenen Neuanfang nachhaltig zu gestalten.
Den Posten des Geschäftsführers Sport übernimmt Dominic Geier. Der langjährige Jugendleiter des Oberligisten Ratingen 04/19 bringt umfassende Erfahrung in der Nachwuchsarbeit und Vereinsentwicklung mit. Als Kassierer wurde James Anderson gewählt – ein ausgebildeter Kaufmann, der bei den Mitgliedern große Wertschätzung genießt und für Stabilität im finanziellen Bereich sorgen soll.
Mit der neuen Gesamtkonstellation ergaben sich auch Veränderungen im sportlichen Bereich. Der bisherige Sportliche Leiter Michele Stupnanek zog in Absprache mit Ralf Schüler die Konsequenz und beendete seine Tätigkeit mit sofortiger Wirkung – ohne böses Blut, wie betont wird. Ralf Schüler bleibt dem Verein bis zum Saisonende als Sportlicher Leiter erhalten und soll für einen möglichst erfolgreichen Abschluss der laufenden Spielzeit sorgen.
Auch auf der Trainerposition der ersten Mannschaft kam es zu einer Veränderung: Michael Worbertz trat aufgrund der sportlichen Situation und der mangelnden Trainingsbeteiligung seiner Spieler noch vor dem Wochenende zurück. Die Überlegung, das Amt niederzulegen, habe ihn bereits länger begleitet. Letztlich habe er keinen Sinn mehr darin gesehen, die Saison unter den gegebenen Umständen fortzusetzen.
Um die entstandene Lücke auf der Trainerposition aufzufangen, wird Alexander Lederer zum Trainerteam der 1. Mannschaft hinzustoßen. Bis zum Ende der Saison bildet er gemeinsam mit Daniel Hummler und André Lautermann ein neues gleichberechtigtes Trainertrio.
Lederer war selbst viele Jahre ein erfolgreicher Spieler der 1. Mannschaft und hatte maßgeblichen Anteil am Bezirksliga-Aufstieg 2019, zu dem er mit wichtigen Treffern beitrug. Auch an der Seitenlinie konnte er bereits Erfahrung sammeln: In der Saison 2022/23 trainierte er unter anderem die 2. Mannschaft und kennt somit sowohl die Strukturen als auch zahlreiche Spieler im Verein bestens.
Trotz – oder gerade wegen – der zahlreichen Veränderungen möchte die neue Abteilungsführung die Situation als Chance begreifen. „Wir wollen mit dem Neuanfang für Aufbruchstimmung sorgen. Mir macht die Arbeit jetzt schon nach fünf Tagen sehr viel Spaß und es gibt nach den ersten Eindrücken auch noch sehr viel zu tun, da wir ja auch mehr Mannschaften als nur die Erste haben“, erklärt Oliver Zwiebler.
Ein zentraler Punkt der neuen Ausrichtung ist die stärkere Mitgliederorientierung. Die Verantwortlichen wollen wieder näher an die Basis rücken, den Austausch intensivieren und das Gemeinschaftsgefühl im Verein stärken.
Dominic Geier betont dabei die Breite des neuen Teams: „Oli und ich freuen uns, dass wir so ein breites Team mit James Anderson als gewähltem Kassierer, Enrico Kowski als eingesetztem Ressortleiter Fußball, Martin Koch als eingesetztem Jugendleiter und sogar einen Fußballausschuss haben, der uns im Alltag, beim Sponsoring und bei Events tatkräftig unterstützen wird.“
Mit der Erfahrung von Zwiebler und Geier in der Vereinsarbeit sowie im Trainerbereich sieht sich der TuS Gerresheim gut aufgestellt, um die nächsten Schritte strukturiert anzugehen. Nach einer bewegten Woche steht nun die Aufgabe an, die neu entstandene Energie in nachhaltige sportliche und organisatorische Entwicklungen umzuwandeln – und die Aufbruchstimmung im gesamten Verein spürbar werden zu lassen.
Abschließend bedankt sich die Fußballabteilung ausdrücklich bei der alten Abteilungsführung (Sascha Kicklitz, Stefanie Scholten, Ralf Schüler, Andre Lautermann, Markus Johannknecht), sowie Michele Stupnanek und Michael Worbertz für ihr Engagement und großen Einsatz für den Verein.
Für ihre investierte Zeit und ihr verantwortungsvolles Wirken gilt allen der ausdrückliche Dank des Vereins – verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft!