Aufbruchstimmung beim TuS Gerresheim Beim TuS Gerresheim ist in den vergangenen Tagen viel passiert. Die Fußballabteilung blickt auf eine turbulente Woche zurück: Mehrere Verantwortliche sind von ihren Ämtern zurückgetreten, wodurch personelle Veränderungen und strukturelle Anpassungen notwendig wurden. Gleichzeitig ist damit ein klares Signal für einen Neuanfang gesetzt worden. von Dennis Kemmerling · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Neuwahlen und Strukturreform Am vergangenen Dienstag, den 24.02., fand neben der turnusmäßigen Neuwahl der Abteilungsleitung des TuS Gerresheim auch eine grundlegende Strukturveränderung statt. Die Führung der Fußballabteilung wurde von ursprünglich sechs auf nun drei Personen verschlankt. Ziel ist es, Entscheidungswege zu verkürzen und Prozesse effizienter zu gestalten. Zum neuen Abteilungsleiter wurde Oliver Zwiebler gewählt, der damit die Nachfolge von Sascha Kicklitz antritt, der das Amt vier Jahre lang innehatte. Zwiebler ist im Verein kein Unbekannter: Acht Jahre lang stand er als Trainer der ersten Mannschaft an der Seitenlinie, später engagierte er sich als sportlicher Leiter sowie als stellvertretender Abteilungsleiter. Seine langjährige Erfahrung im sportlichen und organisatorischen Bereich soll nun helfen, den eingeschlagenen Neuanfang nachhaltig zu gestalten.

Den Posten des Geschäftsführers Sport übernimmt Dominic Geier. Der langjährige Jugendleiter des Oberligisten Ratingen 04/19 bringt umfassende Erfahrung in der Nachwuchsarbeit und Vereinsentwicklung mit. Als Kassierer wurde James Anderson gewählt – ein ausgebildeter Kaufmann, der bei den Mitgliedern große Wertschätzung genießt und für Stabilität im finanziellen Bereich sorgen soll. Weitere personelle Veränderungen Mit der neuen Gesamtkonstellation ergaben sich auch Veränderungen im sportlichen Bereich. Der bisherige Sportliche Leiter Michele Stupnanek zog in Absprache mit Ralf Schüler die Konsequenz und beendete seine Tätigkeit mit sofortiger Wirkung – ohne böses Blut, wie betont wird. Ralf Schüler bleibt dem Verein bis zum Saisonende als Sportlicher Leiter erhalten und soll für einen möglichst erfolgreichen Abschluss der laufenden Spielzeit sorgen.

Auch auf der Trainerposition der ersten Mannschaft kam es zu einer Veränderung: Michael Worbertz trat aufgrund der sportlichen Situation und der mangelnden Trainingsbeteiligung seiner Spieler noch vor dem Wochenende zurück. Die Überlegung, das Amt niederzulegen, habe ihn bereits länger begleitet. Letztlich habe er keinen Sinn mehr darin gesehen, die Saison unter den gegebenen Umständen fortzusetzen. Um die entstandene Lücke auf der Trainerposition aufzufangen, wird Alexander Lederer zum Trainerteam der 1. Mannschaft hinzustoßen. Bis zum Ende der Saison bildet er gemeinsam mit Daniel Hummler und André Lautermann ein neues gleichberechtigtes Trainertrio. Lederer war selbst viele Jahre ein erfolgreicher Spieler der 1. Mannschaft und hatte maßgeblichen Anteil am Bezirksliga-Aufstieg 2019, zu dem er mit wichtigen Treffern beitrug. Auch an der Seitenlinie konnte er bereits Erfahrung sammeln: In der Saison 2022/23 trainierte er unter anderem die 2. Mannschaft und kennt somit sowohl die Strukturen als auch zahlreiche Spieler im Verein bestens.

– Foto: Dennis Kemmerling