Aufbruchstimmung beim BV Garrel

– Foto: Robert Gertzen

Es ist ein kühner Plan, der am traditionsreichen Standort des BV Garrel von 1928 gereift ist. Während viele Amateurvereine mit Personalmangel kämpfen, setzt man im Landkreis Cloppenburg auf Expansion. Das Ziel: Zur Saison 2026/2027 soll eine vierte Herrenmannschaft den Spielbetrieb aufnehmen.

Es ist eine Nachricht, die zeigt, dass die Basis lebt. "Wir suchen dich für unser neues Team", prangt auf den aktuellen Aufrufen. Dabei richtet sich der Verein nicht nur an die jungen Wilden, sondern explizit an die "Rückkehrer" – jene Fußballer, deren Schuhe vielleicht schon etwas Staub angesetzt haben, die das Kribbeln in den Waden aber nie ganz verloren haben.

Unter der Leitung der Ansprechpartner Uwe Sandmann und Dieter Bohmann soll hier ein Kollektiv entstehen, bei dem der Spaß am "Kicken" und die Kameradschaft im Vordergrund stehen.