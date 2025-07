Aufbruchstimmung bei Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

06 greift wieder an. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Am kommenden Sonntag bittet David Breitmar seine Mannschaft zum Trainingsauftakt im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison. Doch schon jetzt spürt der Trainer des Fußball-Kreisligisten Schwarz-Weiß 06 eine positive Dynamik im Vereinsumfeld. „Es bewegt sich wieder etwas im Klub“, sagt der 42-Jährige. Vor allem infrastrukturell tut sich bei den Oberbilkern derzeit einiges. Fast sieben Jahre nach dem das Vereinsheim am Stoffeler Kapellenweg durch ein Feuer komplett zerstört wurde, haben die Wiederaufbaumaßnahmen an Fahrt aufgenommen. Geht alles gut, dann hat Schwarz-Weiß schon zu Ende des Jahres wieder ein „Wohnzimmer“, in dem man nach Trainings- und Spielschluss gemeinsame Stunden verbringen kann.

Die Teilnehmer am „Günter-Drinhausen-Derbycup“ müssen Ende des Monats noch ohne Gaststätte am Sportplatz auskommen. Das erstmals ausgerichtete Saisonvorbereitungsturnier, das vom 27. Juli bis zum 2. August stattfinden wird, soll eine feste Institution im Terminkalender werden. Um dem Namen gerecht zu werden, haben sich die Verantwortlichen bei der Zusammenstellung des Teilnehmerfeldes überwiegend in der näheren Umgebung umgesehen. Mit dem Bezirksligisten Sparta Bilk, SV Oberbilk und DJK Tusa 06 (beide Kreisliga A) kommen direkte Nachbarn. Der CfR Links (Bezirksliga) fällt zwar geographisch etwas aus der Reihe, gehört aber irgendwie doch zur Schwarz-Weiß-Familie, haben doch eine ganze Reihe an Akteuren der Heerdter eine schwarz-weiße Vergangenheit.