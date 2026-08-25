Aufbruchstimmung bei 09 Landshut - Pokal-Highlight gegen Ergolding Die Eisenbahner nehmen einen neuen Anlauf Richtung Kreisklasse und haben am Mittwoch ein attraktives Pokal-Heimspiel vor der Brust von red · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Der ETSV 09 Landshut erwartet am Mittwochabend den FC Ergolding – Foto: Stefan Wering

Der ETSV 09 Landshut ist der letzte Meister der 2012 aufgelösten Bezirksoberliga. Knapp eineinhalb Jahrzehnte später ist der Traditionsverein von der Siemensstraße nur noch in der A-Klasse vertreten. In der jüngeren Vergangenheit ging es zwar wieder etwas aufwärts, doch der Abstieg aus der Kreisklasse im Mai 2025 bedeutete einen herben Rückschlag, von dem sich das Team in der Vorsaison nicht erholen konnte und und in der A-Klasse Landshut nur Fünfter wurde. Unter dem neuen Chefanweiser Giuseppe Gargano, der zuvor mit dem TSV-DJK Ast beachtliche Erfolg feierte, soll es auf Sicht wieder in die Kreisklasse gehen.

Mit Sercan Uyar (SV Altheim), Alessio Marchese (reaktiviert), Fabiano Marchese, Daniel Bizco (beide TV Geisenhausen II), Mohammed Lamin (SG Pfeffenhausen) und Dardan Bajraktari (Eintracht Landshut) konnten die Verantwortlich einige neue Gesichter an Land ziehen. Die Auftaktpartie beim Top-Favoriten SG Tiefenbach 1 / SpVgg Landshut 2 ging knapp mit 3:4 verloren, das darauffolgende Match bei der SG Attenhofen I / Walkertshofen 2 konnte mit 2:1 gewonnen werden. "Wir wollen ganz vorne mitmischen, wenngleich die SG Tiefenbach klarer Titelanwärter ist. Unsere Vorbereitung war gut und die sehr akribische und kommunikative Art unseres neuen Coaches imponiert mir. Ein echter Glücksgriff, der gemeinsam mit Co-Spielertrainer Burim Sadriu und Tormanntrainer Christian Sausenthaler hervorragende Arbeit leistet und bestens harmoniert. Das ist alles prima angelaufen und kann etwas Gutes werden", meint ETSV-Manager Thomas Stumpf.





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