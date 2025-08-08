Nach dem Rückzug aus der B-Klasse startet der SV Filzen-Hamm nun in der C 16 einen Neuanfang. – Foto: Alfred Weinandy / Archiv

Aufbruchstimmung an der unteren Saar C 16: Nach dem unrühmlichen Abschied aus der vorigen Saison hat sich beim SV Filzen-Hamm viel getan — es gibt aber auch noch Probleme.

Sechs Spiele vor dem Ende der vergangenen Saison ging beim SV Filzen-Hamm nichts mehr. Sperren, Verletzungen, Krankheiten, berufliche Verhinderungen, aber auch schlichtweg mangelnde Motivation, hatten den weit unten in der Tabelle rangierenden Konzer Stadtteilverein personell und damit auch sportlich in die Knie gezwungen. Vorsitzende Marita Grundhöfer meldete die Mannschaft vom laufenden Spielbetrieb in der B-11-Staffel ab, war sich aber bereits Mitte April ziemlich sicher, dass man in der neuen Runde wieder antreten könne. Nicht zuletzt dank der guten Verbindungen von Trainer-Rückkehrer Thomas Hellgrewe steht dem Club nun vor dem Saisonauftakt am Sonntag (14.30 Uhr, Kunstrasenplatz Konz-Kommlingen gegen den SV Freudenburg) ein mit gut 20 Akteuren prall gefüllter Kader zur Verfügung. Ralf Zingerling, der früher schon einmal mit Hellgrewe beim TuS Euren II arbeitete, bildet die zweite Spitze des Trainerteams. Als Torwarttrainer ist seit Kurzem Hannes Albrecht dabei. Der 51-Jährige hat laut Hellgrewe einst als Halbprofi bei Rot-Weiss Essen im Tor gestanden und war danach unter anderem bei Borussia Dortmund II als Torwarttrainer tätig.

„Auch einige Jungs, die damals in Euren aufgehört haben, konnte ich nun wieder motivieren, neu anzufangen“, berichtet der 54-jährige Coach stolz. So folgten ihm etwa Spas Tsvetanov Rangelov und Jannik Zimmer. Zahlreiche Spieler, die früher zumeist in der näheren Umgebung aktiv waren, ließen sich – mitunter nach längeren Pausen – noch einmal reaktivieren. „Plötzlich entwickelte sich eine Eigendynamik: Der eine Kumpel oder Arbeitskollege sprach den anderen an und begeisterte ihn, bei uns mitzumachen“, so Grundhöfer. Das Fazit nach der Vorbereitung fällt sehr positiv aus. „Ich habe in meinem Leben noch nie so einen geilen Haufen trainiert“, schwärmt Hellgrewe. Die Vorsitzende pflichtet ihm bei: „Im fast runderneuerten Kader herrscht eine super Disziplin – da spuren alle. Bei uns weht jetzt ein ganz neuer Wind.“

Nachdem er in der vorvergangenen Saison in Euren aufgehört hatte, habe er eigentlich nichts mehr machen wollen, gibt Hellgrewe zu: „Doch dann habe ich gesehen, dass das hier eine spannende Aufgabe ist.“ Das erste Ziel sei es, das negative Image, das dem Verein in der Vergangenheit durch Entgleisungen Einzelner und Streit untereinander anhaftete, abzuschütteln. „In der Vorbereitung wollten wegen unseres ramponierten Rufs kaum Mannschaften gegen uns spielen“, berichtet der Coach. So kam es nur zu zwei Tests: Beim klassenhöheren B-11-Ligisten SV Udelfangen setzte es ein 1:4. Am vergangenen Samstag folgte ein achtbares 1:1 gegen den Luxemburger Viertligisten CS Bourscheid („Die bewegen sich mindestens auf B-Liga-Niveau“, so Grundhöfer). Auf eine Teilnahme am Kreispokal hatte man verzichtet, um sich ganz auf den Ligastart in der C 16 konzentrieren zu können. Vom Wiederaufstieg spricht Hellgrewe nicht – wohl aber davon, im oberen Tabellendrittel mitmischen zu wollen. So sehr beim Verein von der unteren Saar, den Grundhöfer seit ihrem Amtsantritt 2017 mit viel Engagement neu belebt hat, derzeit Aufbruchstimmung herrscht, so sehr belasten ihn weiterhin die schwierigen Rahmenbedingungen. Die genauso rührige wie resolute Vorsitzende fühlt sich und ihren Club nach wie vor benachteiligt – von der Stadt, die sich ihrer Ansicht nach nicht ausreichend um die Anlage kümmert, vom FC Kommlingen, auf dessen Platz man regelmäßig ausweichen muss und wo der Verkaufsraum nicht mitgenutzt werden darf, um bei Spielen Getränke und Imbiss anzubieten – und vom Fußballverband Rheinland. Dessen Präsident Gregor Eibes würde Grundhöfer gerne seit Monaten persönlich sprechen, um die schwierige Lage ihres Vereins zu erörtern. Ausdrücklich lobt sie den Kreisvorsitzenden Hans-Peter Dellwing, der immer ein offenes Ohr für ihre Belange habe.