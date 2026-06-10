Aufbruchsstimmung beim VfR Eberstadt

Bereits seit rund einem Jahr treibt der neu aufgestellte Vorstand die Weiterentwicklung des Vereins voran. Verantwortlichkeiten wurden neu verteilt, Abläufe verbessert und langfristige Ziele definiert. Die positive Entwicklung ist mittlerweile in vielen Bereichen des Vereins sichtbar.

Beim VfR Eberstadt ist die Aufbruchsstimmung deutlich spürbar. Nach Jahren des Stillstands arbeitet der Verein konsequent an seiner Neuausrichtung und entwickelt sich sowohl organisatorisch als auch sportlich stetig weiter. Mit klaren Strukturen, einer starken Gemeinschaft und einem langfristigen Konzept möchte der Traditionsverein aus Eberstadt-Süd die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen.

Besonders erfreulich ist zudem, dass es dem VfR Eberstadt gelungen ist, den Großteil seines Kaders zusammenzuhalten – etwas, das dem Verein in dieser Form seit vielen Jahren nicht mehr gelungen ist. Die junge Mannschaft, die den eingeschlagenen Weg des Vereins mitträgt und sich stark mit dem VfR Eberstadt identifiziert, wird darüber hinaus durch gezielte Neuzugänge verstärkt, die sowohl sportlich als auch menschlich zum Verein passen. Damit sehen die Verantwortlichen eine wichtige Grundlage geschaffen, um die positive Entwicklung auch in der kommenden Saison fortzusetzen.

Auch im sportlichen Bereich wurden wichtige Weichen für die kommende Saison gestellt. Im Zuge der sportlichen Weiterentwicklung wird künftig Dennis Renken die Verantwortung für die erste Mannschaft übernehmen. Er folgt auf Patrick Lopez, der in den vergangenen Jahren wichtige Aufbauarbeit geleistet und die sportliche Entwicklung des Vereins entscheidend mitgeprägt hat. Gemeinsam mit den Verantwortlichen hat er dazu beigetragen, die Grundlagen für die heutige Ausrichtung des Vereins zu schaffen. Mit Dennis Renken übernimmt nun ein Trainer, der die Philosophie des VfR Eberstadt teilt und den eingeschlagenen Weg konsequent fortführen soll.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der vergangenen Monate. Auch wenn sich die geleistete Arbeit bislang noch nicht vollständig in sportlichen Erfolgen und Ergebnissen widerspiegelt, sehen wir den Verein auf einem sehr guten Weg. Es ist uns gelungen, klare Strukturen zu schaffen und Verantwortlichkeiten auf mehrere Schultern zu verteilen. Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir den Großteil unseres Kaders halten konnten. Das zeigt die hohe Identifikation vieler Spieler mit dem Verein und dem eingeschlagenen Weg. Mit Dennis Renken haben wir zudem einen Trainer gefunden, der unsere Philosophie teilt und die Entwicklung unserer jungen Mannschaft weiter vorantreiben wird. Wir sehen noch viel Potenzial und werden den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen“, erklären die sportlichen Leiter Ricardo Lopez und Michael Lopez.

Besonders erfreulich ist die Rückkehr der Jugendabteilung. Nach mehr als 20 Jahren wird der VfR Eberstadt wieder eigene Jugendmannschaften stellen. Damit setzt der Verein ein starkes Zeichen für die Zukunft und investiert gezielt in die Nachwuchsförderung im Stadtteil.

Neben dem sportlichen Fortschritt spielt auch das gesellschaftliche Engagement eine zentrale Rolle. Der 1. Vorsitzende Hannes Marp und der 2. Vorsitzende Alex Gründewald engagieren sich mit großem Einsatz für die Entwicklung des Vereins und des Stadtteils Eberstadt-Süd. Dabei stehen insbesondere die Förderung von Kinder- und Jugendrechten sowie die soziale Teilhabe und Chancengleichheit im Mittelpunkt ihres Engagements.

Der VfR Eberstadt versteht sich dabei nicht nur als Fußballverein, sondern als wichtiger sozialer Treffpunkt im Bürgerpark Eberstadt-Süd. Durch verschiedene Projekte, Veranstaltungen und Angebote möchte der Verein Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglichen und gleichzeitig ihre persönliche sowie soziale Entwicklung fördern.

Die Verantwortlichen sind sich einig: Der VfR Eberstadt befindet sich auf einem guten Weg. Mit einer klaren sportlichen Ausrichtung, neuen Strukturen, einer wiederaufgebauten Jugendarbeit und dem starken Engagement vieler Ehrenamtlicher soll die positive Entwicklung langfristig fortgesetzt werden.

Der VfR Eberstadt steht heute mehr denn je für Zusammenhalt, Entwicklung und Zukunft – auf und neben dem Platz. Sportliche Ambitionen, soziale Verantwortung und die Förderung der nächsten Generation bilden dabei das Fundament für den weiteren Weg des Vereins.