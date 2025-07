Aufbruchsstimmung bei Sterkrade 06/07: "Macht aktuell richtig Laune"

Mit zwei Vizemeisterschaften in Folge ist die SpVgg Sterkrade 06/07 einer der logischen Aufstiegskandidaten in der Bezirksliga, Gruppe 6. Insbesondere, da das Team von Lars Mühlbauer mit einigen wenigen Ergänzungen auf dem Papier noch stärker aussieht.

Mentale Überbleibsel aus der Vorsaison gibt es offenbar nicht. Dabei hatte das Team vom "dicken Stein" zum zweiten Mal in Folge den Aufstieg direkt vor Augen. Doch in der Liga zog man gegen Rhenania Bottrop in der Endabrechnung den Kürzeren, in der Aufstiegsrelegation war die 1. Spvg Solingen-Wald 03 eine Nummer zu groß. Dennoch wurde der verpassten Chance nicht lange hinterhergetrauert.

"Die Jungs sind schnell nach Mallorca geflogen. Ich glaube, das haben wir relativ schnell abgehakt. Solingen ist hochverdient aufgestiegen und war auch eine Klasse für sich", blickt Lars Mühlbauer auf das verzögerte Ende der Vorsaison zurück.