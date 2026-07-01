Aufbruch ins Trainingslager: Stunde Null beim TSV 1860 München Wie geht’s weiter beim Löwen? von Ulk/mbu · Heute, 09:39 Uhr · 0 Leser

Wann erhält er einen neuen Vertrag? Trainer Kayabunar (l.) mit Boss Paula. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Die Saison 2026/27 beginnt heute offiziell – mit einem Trainingslager der KGaA-Mannschaft. Viele offene Fragen beschäftigen den TSV 1860.

Saisonende heißt nicht gleich Saisonende. Auch wenn das letzte Pflichtspiel der Löwen bereits am 23. Mai in Würzburg stattfand: Erst heute kann auch rechtlich ein wirklicher Schnitt vollzogen werden. Ende Juni enden die Verträge der Fußballer, insofern kein langfristiger Kontrakt besteht oder das Arbeitsverhältnis im Fall des TSV 1860 München ohnehin nichtig war nach dem Zwangsabstieg. Und einen Hauch Neustart versprühen die Löwen heute auch: Am Vormittag bricht die Mannschaft in ein fünftägiges Trainingslager nach Bad Füssing (ursprünglich für die U 21 gedacht) auf. „Mannschaft? Welche Mannschaft?“, dürften sich viele Fans fragen. Der Kader wird erst mit der Abfahrt bekannt gegeben. Doch nach Informationen unserer Zeitung werden es in etwa die Spieler sein, die bereits in den vergangenen zwei Wochen an der Grünwalder Straße 114 trainierten. Sprich: Ein Mix aus Jugendspielern, der U 21 und einigen Jungprofis wie Samuel Althaus oder Lasse Faßmann.

1860: Althaus & Faßmann die bekanntesten Gesichter der Löwen Auf der Trainerposition dürfte sich nichts verändern, auch wenn eine Vertragsverlängerung von Alper Kayabunar bislang nicht verkündet wurde. Trainieren werden die Löwen in den nächsten Tagen auf der Sportanlage der DJK-SV Hartkirchen. Zudem testet 1860 zweimal, am Freitag (18 Uhr) beim SV Kay, am Sonntag beim TSV Moorenweis (15 Uhr), dem Verein des ehemaligen Löwen-Stürmers Manuel Schäffler. Ob der Kader in dieser Woche viel mit dem der kommenden Saison zu tun haben wird, darf bezweifelt werden. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass das Gerüst der Mannschaft im zweiten Trainingslager in Ulrichsberg (13. bis 19. Juli) dabeisein wird. Ob die Löwen tatsächlich ihr Lager im schicken INNs Holz Hotel aufschlagen werden, bleibt abzuwarten. 1860 schreibt dazu auf der Website: „Vor einer finalen Bestätigung dieses Termins sind noch letzte Punkte zu klären.“