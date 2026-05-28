Aufbruch in Mögglingen: Felske und Gürdal wechseln zum 1.FC Stern von Nico Schoch · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicolas Schoch

Nach einer durchwachsenen Rückrunde richtet der 1.FC Stern Mögglingen den Blick nach vorne und stellt die Weichen für die kommende Saison. Mit David Felske vom SV Hussenhofen und Torhüter Salih Gürdal vom FC Durlangen verstärken zwei erfahrene und charakterstarke Spieler den Kader des Sterns.

Nach den Vizemeisterschaften 2023 und 2025 sowie dem Bezirksliga-Jahr dazwischen erlebt es der 1.FC Stern erstmals unter Trainer Tuna Tözge, dass es im Saisonendspurt nur noch um die „Goldene Ananas“ geht. Dennoch herrscht Aufbruchstimmung: Der Großteil des eingespielten Teams – angeführt von Kapitän Oliver Kuhn, Dauerbrenner Justin Fuchs und dem spielenden Co-Trainer Hannes Balle – bleibt den Mögglingern treu. Gleichzeitig haben sich die Verantwortlichen nach gezielten Verstärkungen umgeschaut.

Mehr Stabilität und Präsenz soll David Felske dem Stern verleihen. In zahlreichen intensiven Duellen mit dem SV Hussenhofen standen die Mögglinger dem 1,96 Meter-Mann bereits gegenüber, künftig zieht man an einem Strang. Felske, seit diesem Donnerstag 25 Jahre jung, durchlief die gesamte Jugend von Normannia Gmünd, ehe ihn sein Weg über den FC Bargau zum SV Hussenhofen. Beim A-Ligarivalen wurde er vom Stürmer zum Abräumer im zentralen Mittelfeld umgeschult, ohne dabei aber seine Torgefahr zu verlieren. Auf 25 Treffer brachte er es in zwei Spielzeiten mit dem SVH. Ob im gegnerischen ober auch im eigenen Strafraum und besonders bei Standards – als „Leuchtturm“ soll er den Mögglingern wieder häufiger die Lufthoheit bescheren. „Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv und offen, wodurch ich direkt ein gutes Gefühl hatte“, sagt Felske über seine neue sportlichen Herausforderung: „Außerdem gefallt mir die sportliche Perspektive und ich denke, dass ich mich hier sowohl persönlich als auch sportlich weiterentwickeln kann.“ Zunächst aber will er sich an den verbleibenden beiden Spieltagen noch mit dem Klassenerhalt aus Hussenhofen verabschieden.