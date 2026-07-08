Aufbruch: Die Bezirksliga Weser-Ems 3 vor einer Zäsur

Mit dem Abgang der großen Favoriten liegen die Karten in der Bezirksliga Weser-Ems 3 für die kommende Saison völlig offen. Es gibt in dieser Spielzeit keinen übermächtigen Topfavoriten mehr. Was bleibt, ist eine herrlich ausgeglichene Liga, in der eine breite Gruppe von Teams ihre Chance sucht und sprichwörtlich jeder jeden schlagen kann.

Nach dem starken zweiten Platz in der vergangenen Spielzeit möchte der ASV Altenlingen natürlich wieder eine gute Rolle spielen. Die Mannschaft setzt weiterhin auf Kontinuität und eine stabile taktische Ausrichtung.

Für die nötige Torgefahr im gegnerischen Strafraum sorgt allen voran Niklas Lingers, der sich in den vergangenen Jahren als der absolute Mann für die wichtigen Tore etabliert hat. Unterstützung erhält die Offensive von Felix Schmiederer, der als extrem spielstarker Akteur gilt und jede Menge Qualität in den Kader bringt. Im Mittelfeld zieht weiterhin der oberligaerfahrene Yannic-Noah Reimann die Fäden, der bereits in der letzten Saison das Spiel lenkte und ihm die nötige Ruhe verleiht. Altenlingen bringt viel eingespielte Qualität mit, muss in dieser ausgeglichenen Liga aber erst beweisen, ob sie die Konstanz für ganz oben haben.

Um in der Tabelle vielleicht noch ein Stück weiter oben anzuklopfen, wurde auf dem Transfermarkt gezielt reagiert: Mittelfeld-Neuzugang Luis Haack wechselt vom FC Schüttorf 09 an die Ootmarsumer Straße und soll dem Spiel neue kreative Impulse verleihen. Gemeinsam mit den bewährten Leistungsträgern Robin Eylering, Philip Steinbach und Luca Osseforth bildet er das sportliche Fundament. Wenn Routinier Hendrik Deelen im Angriffsspiel weiterhin für die genialen Momente sorgt, ist mit Nordhorn im oberen Drittel definitiv zu rechnen.

Ein weiterer ambitionierter Club aus der Grafschaft Bentheim ist der VfL Weiße Elf Nordhorn. Die Nordhorner haben in den letzten Jahren eine solide Entwicklung genommen. Die größte Stärke der Mannschaft liegt traditionell in ihrer taktischen Reife und der mannschaftlichen Geschlossenheit. Anstatt auf große Einzelstars setzt der VfL ganz bewusst auf Kontinuität und die Weiterentwicklung des bestehenden Gefüges.

⚫️⚪️ Trainerwechsel, Rückkehrer und Brüder-Power bei der SG Freren

Bei den Frerenern steht zur neuen Saison eine echte Zäsur an: Der langjährige Spielertrainer Florian Hoff hat seine erfolgreiche Ära beendet. An der Seitenlinie übernimmt nun das neue Trainerduo bestehend aus Stefan Thünemann und Sascha Wald, die der Mannschaft neue Impulse verleihen wollen.

Auch im Kader gibt es hochkarätige Veränderungen zu vermelden. Ein echter Transfercoup ist den Verantwortlichen mit der Rückkehr von Bennet Thelen gelungen, der vom Oberligisten SV Holthausen-Biene zu seinem Heimatverein zurückkehrt und dem Mittelfeld sofort enorme spielerische Qualität einhaucht. Zudem wird das Teamgefüge durch die Wecks-Brüder geprägt: Während Bernd Wecks die Defensive stabilisiert, sorgt der treffsichere Jan-Hendrik Wecks im Angriff regelmäßig für die Tore. Diese eingespielte Achse, gepaart mit den neuen Impulsen auf der Trainerbank, macht die SG Freren zu einem brandgefährlichen Konkurrenten.

🔴⚪️ Schwefingen: Eingespielte Achse und erfahrener Fels in der Brandung

Zu den absoluten Schwergewichten im erweiterten Favoritenkreis gehören zweifellos die Sportfreunde Schwefingen. Die Mannschaft hat sich über Jahre hinweg zu einer der stabilsten und spielstärksten Kräfte der Bezirksliga entwickelt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der extrem eingespielten festen Kernstruktur des Kaders, die sich blind versteht.

Schwefingen besticht durch ein exzellentes taktisches Gleichgewicht: Während die Defensive auf geballte, langjährige Routine und Robustheit vertraut, verfügt das Team im Angriff über eine pfeilschnelle, brandgefährliche Vorhut, die jede gegnerische Abwehr vor unlösbare Aufgaben stellen kann. Mit dieser Mischung aus Erfahrung hinten und enormer Durchschlagskraft vorne, verstärkt durch den spielstarken Sommer-Neuzugang Hendrik Sur (zuvor Altenlingen II), wird Schwefingen in dieser offenen Saison ein ganz gewichtiges Wort um die vorderen Plätze mitreden.

🔵⚪️ Die ewigen Jäger aus Spelle und das graue Mittelfeld

Ein großes Fragezeichen steht wie gewohnt hinter der Reserve des SC Spelle-Venhaus. Die U23 tut sich spielerisch gegen jeden Gegner leicht und stellt oft eine der technisch versiertesten Mannschaften der Liga. Durch die ständigen Kaderrotationen und Abstellungen für die erste Oberliga-Mannschaft fehlt jedoch häufig die nötige personelle Konstanz für die absolute Spitze. Am Ende reicht es für Spelle II daher meistens nicht ganz.

Der SV Langen wird spielerisch vermutlich zu limitiert sein, um ganz oben anzuklopfen, verfügt jedoch über genug Härte und Bezirksliga-Erfahrung für eine sorgenfreie Saison im gesicherten Mittelfeld. Ganz anders ist die Lage beim SV Olympia Laxten. Obwohl der Verein für eine exzellente, überregional bekannte Jugendabteilung steht, gelingt es im Herrenbereich selten, dieses Potenzial in zählbare Erfolge umzumünzen. Nach einer extrem zähen Vorsaison geht es für Laxten auch in der kommenden Saison wieder um jeden Punkt gegen den Abstieg. Den technisch gut ausgebildeten Spielern fehlt in den entscheidenden Momenten oft die nötige Robustheit im Seniorenfußball.

🔴⚪️ Überlebenskünstler und die vier Wundertüten aus der Kreisliga

In den unteren Tabellenregionen fühlt sich auch der SV Alemannia Salzbergen zu Hause. Traditionell tun sich die Salzbergener spielerisch schwer, retten sich jedoch dank ihrer enormen Kampfmentalität und Heimstärke immer wieder verlässlich vor dem Gang in die Kreisliga. Salzbergen versteht es wie kaum ein zweiter Verein, über die Basics des Fußballs die Klasse zu halten.

Spannend wird zudem das Auftreten der vier neuen Aufsteiger, die die Liga noch unberechenbarer machen. Der SV Listrup ist von den Neulingen vielleicht die interessanteste Mannschaft. Sie wurden mit großer Dominanz Meister und tragen eine enorme Euphoriewelle in die neue Spielklasse. Daneben wird der SC Baccum versuchen, über den Teamgeist die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Komplettiert wird das Feld durch den SV Bokeloh und den SV Suddendorf-Samern, die als einzige Aufsteiger aus der Grafschaft Bentheim versuchen werden, die etablierten Kräfte der Bezirksliga zu ärgern.

Fazit: Die Bezirksliga Weser-Ems 3 ist bereit für ein historisch offenes Fußballjahr. Ohne einen dominierenden Riesen im Weg ist die Bühne bereit für ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem Nuancen über Auf- und Abstieg entscheiden werden.

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Das Rennen ist komplett eröffnet und die Karten sind völlig neu gemischt! Wer schnappt sich in diesem Jahr die Krone in der Bezirksliga 3? Schafft Altenlingen den großen Wurf, überrascht die spielstarke Weiße Elf aus Nordhorn, oder schlägt die Stunde von Freren oder Schwefingen? Und welcher Aufsteiger sorgt für die große Überraschung?

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