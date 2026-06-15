Aufbruch beim VfL Rheinhausen: Kilian Schaar übernimmt sportliche Vera

Für den 26-Jährigen ist die neue Aufgabe eine besondere Herzensangelegenheit. Bereits im Jugendbereich trug Schaar das Trikot des VfL Rheinhausen, bevor ihn sein Weg zum MSV Duisburg führte. Dort sammelte er wertvolle Erfahrungen im leistungsorientierten Jugendfußball und entwickelte sich zu einem festen Bestandteil des Niederrhein-Fußballs.

Der VfL Rheinhausen stellt die Weichen für die Zukunft und begrüßt mit Kilian Schaar seinen neuen Sportlichen Leiter.

Über Stationen wie TSV Meerbusch, Jahn Hiesfeld, Hamborn 07 und den VfB Homberg führte ihn sein Weg bis in die Oberliga Niederrhein. Zur kommenden Saison wird Schaar für den SV Sonsbeck auflaufen und damit weiterhin auf höchstem Amateur-Niveau der Region aktiv sein.

Mit seiner Erfahrung auf und neben dem Platz, seinem Netzwerk sowie seiner Leidenschaft für den Fußball möchte Schaar die sportliche Entwicklung des VfL Rheinhausen nachhaltig vorantreiben.

„Der VfL Rheinhausen hat für mich immer eine besondere Bedeutung gehabt. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einzubringen, Kontakte zu nutzen und gemeinsam mit dem Verein etwas aufzubauen. Wir wollen Strukturen schaffen, Perspektiven entwickeln und den VfL Schritt für Schritt nach vorne bringen. Es ist schön gemeinsam etwas aufzubauen“

Die Verpflichtung von Kilian Schaar steht sinnbildlich für die Ambitionen des Vereins. Der VfL Rheinhausen möchte sich sportlich und organisatorisch weiterentwickeln und setzt dabei bewusst auf Menschen, die den Verein kennen und sich mit seinen Werten identifizieren.

„Kilian und ich sind nicht nur sportlich, sondern auch privat eng verbunden. Wir kennen uns seit über 15 Jahren und teilen dieselbe Vorstellung davon, wie wir den VfL Rheinhausen weiterentwickeln möchten. Uns geht es nicht darum, kurzfristig Schlagzeilen zu produzieren, sondern gemeinsam etwas Nachhaltiges aufzubauen. Der Verein hat es verdient, wieder positive Impulse zu bekommen. Die Rahmenbedingungen stimmen, viele engagierte Menschen ziehen mit und deshalb freuen wir uns darauf, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Ich bin gespannt, was die Zukunft für den VfL Rheinhausen bereithält“, so Abteilungsleiter Justin Hovorka