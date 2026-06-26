Aufbruch am Bornheimer Hang: Der FSV Frankfurt ist gerüstet

– Foto: Björn Franz

Der FSV Frankfurt stellt mit wichtigen Personalentscheidungen die Weichen für die anstehende Spielzeit in der Regionalliga Südwest. Neben der Verpflichtung des spielstarken Mittelfeldakteurs David Deger ist es den Schwarzblauen gelungen, die beiden Leistungsträger Ismail Harnafi und Phil Kemper vorzeitig an den Bornheimer Hang zu binden. Während der Kader feste Konturen annimmt, läuft bereits der Trainingsbetrieb für die neue Saison.

Der FSV Frankfurt vermeldet einen namhaften Zuwachs für das Mittelfeld. Vom FC Augsburg wechselt der 26-jährige David Deger an den Bornheimer Hang und unterzeichnet bei den Schwarzblauen einen Zweijahresvertrag inklusive einer Option auf eine weitere Verlängerung. Der 1,81 Meter große Akteur durchlief nach seiner Zeit in der Jugend des SSV Ulm (bis 2013) die Nachwuchsmannschaften der Augsburger und absolvierte in der vergangenen Saison der Regionalliga Bayern 33 Partien, in welchen er zwei Treffer für die dortige Zweitvertretung erzielte.

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich David Deger zu seinem Wechsel: „Ich habe mich für den Wechsel zum FSV Frankfurt entschieden, weil mich die Bemühungen und das Vertrauen des Trainers von Anfang an überzeugt haben. Auch der Verein hat mir mit seiner klaren sportlichen Ausrichtung und seinen Zielen gezeigt, dass dies der richtige Schritt für meine weitere Entwicklung ist. Ich freue mich darauf, Teil der Mannschaft zu sein und gemeinsam erfolgreich zu arbeiten.“

Cheftrainer Victor Kleinhenz zeigt sich in der Pressemitteilung des Vereins ebenfalls voller Zuversicht über den Transfer: „David hat sich in der Regionalliga Bayern zu einem der komplettesten Zentrumsspieler entwickelt. Er bringt Qualität am Ball, taktisches Verständnis und eine hohe Intensität gegen den Ball mit – genau die Eigenschaften, die wir für unser Spiel gesucht haben. Ich freue mich sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat und bin überzeugt, dass er unsere Mannschaft sportlich wie menschlich bereichern wird.“

Auch Geschäftsführer Robert Lempka spart in der Pressemitteilung des Vereins nicht mit Lob für den Neuzugang: „Mit David bekommen wir einen spielstarken Spieler mit großer Erfahrung. Die Fans dürfen sich auf einen Musterprofi sowohl auf als auch neben dem Platz freuen. Wir sind sehr froh, dass er sich für den FSV entschieden hat.“

Der Top-Torjäger bekennt sich langfristig zum Verein

Ein wichtiges Signal für die Kontinuität des Bornheimer Traditionsvereins ist zudem die vorzeitige Vertragsverlängerung von Ismail Harnafi. Der 24-jährige Angreifer, dessen bestehender Kontrakt ursprünglich am 30. Juni 2027 auslaufen sollte, bindet sich vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 an den FSV. Harnafi kam im Sommer 2025 von Alemannia Aachen nach Frankfurt, fand schnell Anklang im Team und entwickelte sich mit beeindruckenden 13 Toren und vier Vorlagen in bislang 30 Spielen in der Regionalliga Südwest zu einer unverzichtbaren Stütze der Offensive. In der Pressemitteilung des Vereins drückt Ismail Harnafi seine Dankbarkeit aus: „Ich bin sehr dankbar für die gelungene Zusammenarbeit und freue mich sehr, dass ich Teil der FSV-Familie bleibe. Vom ersten Tag an habe ich großes Vertrauen und viel Wertschätzung erfahren, was meine Entscheidung zur Vertragsverlängerung deutlich erleichtert hat.“

Geschäftsführer Robert Lempka unterstreicht den Wert des Stürmers in der Pressemitteilung des Vereins: „Isi ist einer der besten Offensivspieler der Regionalliga Südwest und ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Ich bin sehr froh, dass er uns zwei weitere Jahre erhalten bleibt. Ich bin davon überzeugt, dass er eine überragende Saison spielen wird.“

Eine tragende Säule der Defensive bleibt an Bord

Die positive Grundstimmung am Hang wird durch eine weitere vorzeitige Verlängerung untermauert: Auch Linksverteidiger Phil Kemper bleibt den Frankfurtern ein weiteres Jahr länger als geplant erhalten und unterschreibt ebenfalls bis zum 30. Juni 2028. Der 24-Jährige war im Sommer 2025 von der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 an den Hang gewechselt und etablierte sich in bislang 32 Einsätzen, in denen er zwei Tore erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete, prompt als feste Größe im Team. In der Pressemitteilung des Vereins betont Phil Kemper stolz: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim FSV Frankfurt verlängert zu haben. Ich bin stolz, weiterhin Teil dieses Vereins zu sein. In meinem ersten Jahr habe ich mich hier von Anfang an sehr wohlgefühlt und schnell in die Mannschaft integriert.“

Geschäftsführer Robert Lempka würdigt die Bedeutung des Abwehrspielers in der Pressemitteilung des Vereins: „Phil hat überragende fußballerische Qualitäten und ist eine Säule der Mannschaft. Seine vorzeitige Verlängerung beim FSV ist ein wichtiges Signal für den Stellenwert des Vereins.“

Der Fahrplan für die anstehende Sommervorbereitung

Mit diesem gefestigten Fundament blicken die Schwarzblauen fokussiert auf die kommenden Wochen. Am Donnerstag, den 25. Juni 2026, ist das Team offiziell in die intensive Vorbereitung auf die neue Saison 2026/27 gestartet. Ein besonderes Highlight wartet auf die Mannschaft am Samstag, den 18. Juli um 16 Uhr, wenn die Frankfurter zu einem internationalen Testspiel ins tschechische Příbram reisen.

Das Vorbereitungsprogramm vor dem Saisonstart gestaltet sich wie folgt: