„Aufbauhilfe“ in der Nachbarschaft - Remis im Süd-Schlager zwischen Emmering II und Aßling Über 350 Zuschauer sehen 1:1-Remis

Denn nach zwei denkbar knappen 0:1-Niederlagen in der Vorsaison, konnten die Platzherren diesmal einen Punkterfolg feiern. „Die ganze Mannschaft hat richtig gut gefightet“, lobte Sedlmaier nach dem 1:1 (1:0)-Remis. „Schon die beiden letzten Derbys waren ja Spitz auf Knopf und jetzt haben wir sie uns quasi hergerichtet. Im Rückspiel wäre dann der erste Derbysieg schön.“ Die Erfolgsweichen stellte ausgerechnet ein Emmeringer, der sich in den letzten Monaten mehr oder weniger aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hatte: Alex Robeis schaffte es trotz der Bedrängnis von drei Aßlinger Abwehrspielern, den Ball im Fallen an Gästekeeper Jonas Mertl zum 1:0 vorbei zu spitzeln.

Maximilian Heininger kam fünf Minuten nach dem Seitenwechsel nach einem Eckball unbedrängt am Emmeringer Strafraumeck an den Ball und schob diesen überlegt mit der Innenseite zum 1:1 in die Maschen. Überhaupt schien Dimitrijevic die Pause gut genutzt zu haben. Seine überraschende Neuverpflichtung, Maxi Lampl (29), brachte nach dessen Einwechslung (trotz fünfjähriger Ball-Pause) viel Routine und Ballsicherheit ins Aßlinger Angriffsspiel und holte einige Standardsituationen heraus – und hätte, anders als der junge Philip Stacheter, in der 75. Minute vielleicht das entscheidende Strafstoß-Foul gezogen.

„Philips Fair-Play-Gedanke, lieber den Abschluss zu suchen, ist natürlich löblich“, so Aleksandar Dimitrijevic schmunzelnd, „zeigt aber auch, dass unser Kader noch grün hinter den Ohren ist“. Nichtsdestotrotz sei die Punkteteilung auch aus seiner Sicht gerechtfertigt und langfristig ganz im Sinne der Fußballfans. „Diese Aufbauhilfe leisten wir ja gerne. Wir wollen ja nächstes Jahr auch wieder ein Derby spielen.“