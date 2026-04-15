Aufbaugegner Schleiz

– Foto: Kimi & Jürgen Mü

Die Mission der Hausherren war klar: Ein möglicher Trainereffekt zugunsten der Gäste, die sich unter der Woche von Frank Schwalenberg getrennt hatten, sollte durch Konsequenz früh im Keim erstickt werden. Eine Halbzeit lang funktionierte das auch; dann brachte eine Thailändisches Einzelleistung das Gerataler Blümchen zum Blühen.

Schleiz' Trainer Fritzsch durfte Hoyer, Mendes, Petzold und Berger wieder in der Startelf willkommen heißen, musste aber auch auf die gesperrten Bamba, Pätz und Sa verzichten. Erfreulich war da das Comeback von Marco Saß, der nach Babypause wieder zur Verfügung stand, in der linken Verteidigung. Die Hausherren begannen druckvoll und dominant, wollten sie doch den dritten Heimsieg in Serie einfahren. Eichelkrauts Ausflug nach vorn sorgte nach fünf Minuten für eine erste Großchance, die Pohl jedoch freistehend vergab. Generell war es nicht die Partie des FSV-Kapitäns, der 20 Minuten vor Schluss auch als erster Schwarz-Gelber den Platz verlassen musste. Nachdem er wenig später aufmerksam einen Rückpass abfing, konnte Pohl Geratal-Schlussmann Bradsch ebenfalls nicht überwinden. Berger und Petzold versuchten es im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs mit Fernschüssen. Die Gäste waren zweimal aus dem Spiel und einmal per Freistoß gefährlich. Doch die Hausherren konnten im Verbund und höchster Not bereinigen bzw. Reykowski in Weiß seinen Meister finden. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff dann die Möglichkeit zur Schleizer Führung; Berger setzte einen geblockten Kopfball jedoch aus vielversprechender Position über die Querlatte.

Und statt einer Schleizer Führung kurz vor der Pause gab es kurz nach ihr – einige werden noch nicht einmal wieder Platz genommen haben – zugunsten der Gerataler im Netz: Vom Anstoß an kam der Ball auf die linke Seite, von wo aus der Thailänder Thubthimdee ein Solo mit Recht wenig Gegenwehr startete und aus etwa 25 Metern stramm, aber haltbar abzog. Weiß' versuchte Fußabwehr schlug fehl und die Gäste durften jubeln. Dieser Treffer brachte die Hausherren völlig aus dem Konzept. Unachtsamkeiten im Spielaufbau – nach einer hielt Weiß stark gegen den vorherigen Torschützen – ergaben in Kombination mit fehlender Offensiv-Schlagkraft eine Schleizer Mannschaft, die sich wie ausgewechselt präsentierte und auch die zweiten Bälle nicht mehr erobern konnte. Mendes' Versuch nach herrlichem Petzold-Ball früh nach dem Rückstand, ein Schulz-Kopfball nach einer guten Stunde und mehrere Standardsituationen in der Nachspielzeit waren die einzigen weiteren Möglichkeiten zum Ausgleich. Freistöße von Mendes und Langer konnte Bradsch parieren, eine letzte Ecke fand keinen Abnehmer in schwarz-gelb. Begleitet von Streitigkeiten, die je eine gelb-rote Karte für Nukovic und Ramadani nach sich zogen, endete die Partie also mit einem 0:1-Auswärtssieg für die Spielvereinigung, für die der Trainerwechsel (zumindest in diesem Spiel) direkt zündete. Das Schiri-Trio zeigte dabei eine einwandfreie Leistung! Fazit: Nach dem Sieg der Preußen am Sonntag rutschte der FSV Schleiz auf Rang neun ab, während Geratal – wie in der Vorwoche schon der SV Borsch 1925 – mit den drei Zählern einen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen konnte.