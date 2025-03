Aufbaugegner Ohlstadt? Tabellenschlusslicht feiert Sieg beim SVO

Auf diesen Malus hätte der SV Ohlstadt gerne verzichtet. Die Boschet-Kicker sind die ersten, die in dieser Saison der Fußball-Kreisliga gegen die SG Hungerbach den Kürzeren zogen. Gleich zum Auftakt der Rückserie gab es vor eigenem Publikum die 0:2-Bruchlandung. Doppelt schmerzhaft war der Nachmittag für Korbinian Sache: Beim Kopfballduell mit Michael Listle zog sich der Ohlstädter Defensivspieler eine Platzwunde am Kopf zu. Gleiches galt für den Hungerbacher. Deswegen ging es im privaten Gemeinschaftstaxi nach Murnau ins Unfallklinikum an die Nähmaschine.

Die Platzherren fanden nie richtig Zugang in die Partie, die krankheitsbedingten Ausfälle von Bernhard Kurz und Maximilian Schwinghammer schlugen in der Offensive gehörig ins Kontor. Die Verletzungen von Kevin Lahmeyer und Korbinian Vogt machten das Ganze nicht besser. „Aber keine Begründung für diese Leistung“, stellte Rudi Schedler klar. Die Gäste gingen mit ihrer zweiten Chance in Führung. Tobias Schüller hatte zu viel Platz und ließ Keeper Jonas Fuhrmann mit einem Schuss in den Winkel keine Chance. „Blöder Fehlpass ins Zentrum rein“, monierte Schedler. Die Aussichten auf den Gleichstand stiegen, als der Unparteiische nach einem Tackling von Max Tafertshofer an Leonhard Strobl auf den Punkt zeigte. Aber Simon Nutzinger traf lediglich den Innenpfosten.