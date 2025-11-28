Die Fußballer des Regionalligisten FC Gütersloh möchten sich rasch wieder steigern. – Foto: Philipp Bülter

Aufbauendes vom Gegner Borussia Mönchengladbach Der Trainer der Jung-Fohlen lobt vor dem Regionalliga-Top-Spiel den FCG. Güterslohern fehlt erstmals in der Liga Mittelfeld-Motor Aleksandar Kandic. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Borussia MG II FC Gütersloh

Gütersloh. Fehlender Esprit im eigenen Offensivspiel, zu wenige herausgespielte Tormöglichkeiten, angesichts der eigenen Angriffsqualität zu wenig erzielte Treffer – und mit daraus resultierend nur drei Punkte aus drei Partien: Der FC Gütersloh hat zuletzt Plattform für Kritik geboten. Verantwortliche wie Trainer Julian Hesse wiesen deutlich auf diese Makel hin – und doch wird vor dem Top-Spiel an diesem Samstag, 14 Uhr, gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach der große Respekt, den sich der FCG in der Fußball-Regionalliga West über die vergangenen Jahre erarbeitet hat, deutlich. Sascha Eickel, Coach der Gladbacher U23, lobt im Gespräch mit dieser Zeitung die Dalkestädter ausdrücklich. „Der FC Gütersloh war in der vergangenen Saison eine Spitzenmannschaft und ist auch in dieser Saison eine Top-Mannschaft“, betont der Sauerländer. Sascha Eickel schätzt unter anderem die „individuellen Stärken“ des FCG, der „einen modernen und attraktiven Fußball“ spiele.

Der normalerweise als Sportlicher Leiter der U19 und U23 der Gladbacher aktive Eickel ist vor wenigen Wochen in die Rolle als Trainer gerutscht, weil Eugen Polanski zunächst interimsweise und nun fest die erste Mannschaft der Borussia in der 1. Bundesliga übernommen hat. Unter Eickel arbeitete sich die U23 zuletzt unter anderem durch vier Siege kontinuierlich nach oben und ist – trotz der kürzlich kassierten 0:6-Heimklatsche gegen RW Oberhausen – unmittelbar hinter dem FCG punktgleich Tabellenfünfter. „Die Entwicklung der Mannschaft und die erzielten Ergebnisse der letzten Wochen sind – mit Ausnahme des vergangenen Wochenendes gegen RWO – sehr positiv. Wir spielen mit einer sehr jungen Mannschaft mit teilweise fünf bis sechs U19-Spielern, die an den Herrenfußball herangeführt werden sollen“, erklärt Eickel. Cheftrainer sei er nur noch bis zur Winterpause und kehre dann in seine angestammte Rolle zurück, verrät der 50-Jährige: „Wir werden in Kürze den Nachfolger bekanntgeben.“ Normalerweise wäre das Spiel am Samstag auch das Duell zweier der besten Torjäger der Regionalliga West. Doch während Güterslohs Top-Stürmer Patrik Twardzik zuletzt beim 1:1 in Bochum mit dem späten Ausgleichstor per Foulelfmeter seinen zehnten Liga-Treffer erzielte, fehlt den Gladbachern weiterhin der nach wie vor beste Liga-Torschütze, Jan Urbich (elf Treffer).

Der in der laufenden Saison auch schon drei Mal in der 1. Bundesliga eingewechselte Angreifer ist am Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen. „Er fehlt natürlich, aber wir versuchen, seine Abwesenheit durch andere torgefährliche Spieler zu kompensieren“, sagt Eickel.