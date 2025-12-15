Aufbau Halbe dreht auf, SV Rangsdorf gewinnt 3:0, Motzen siegt spät

SV Siethen 1977 – SV Zernsdorf 3:2

Vor 60 Zuschauern legte der SV Siethen 1977 einen Traumstart hin und überrollte die Gäste förmlich in der Anfangsphase. Bereits in der 4. Minute traf William Hermsdorf zum 1:0, nur vier Minuten später erhöhte Mario Biedermann in der 8. Minute auf 2:0. Der Sturmlauf ging weiter, als Florian Kase in der 11. Minute sogar das 3:0 erzielte. Danach fand Zernsdorf besser ins Spiel und verkürzte in der 27. Minute durch Jonas Hildebrandt auf 3:1. Kurz vor der Pause brachte Tobias Hakansson die Gäste mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter in der 42. Minute noch einmal heran. In der zweiten Halbzeit verteidigte Siethen die knappe Führung mit viel Einsatz und rettete den Vorsprung über die Zeit.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SG Wacker Motzen 1:2

Die Partie blieb lange offen und umkämpft. In der 39. Minute brachte Luca Schulz die SG Wacker Motzen mit 0:1 in Führung. Dahlewitz II kämpfte sich zurück und belohnte sich spät, als Fabian Haug in der 82. Minute den Ausgleich erzielte. Doch die Gäste zeigten Moral und schlugen in der Nachspielzeit noch einmal zu: Christian Klasse traf in der 90.+2 Minute zum 1:2 und sicherte Motzen einen späten Auswärtssieg vor 58 Zuschauern.

Ruhlsdorfer BC 1923 – SG Aufbau Halbe 2:5

Die Zuschauer sahen ein torreiches Spiel mit vielen Wendungen. Ruhlsdorf ging zunächst durch Marvin Voigt in Führung, ehe Chris Paulitz in der 18. Minute zum 1:1 ausglich. Nur eine Minute später drehte Marius Hortig mit seinem Treffer in der 19. Minute die Partie. Chris Paulitz erhöhte in der 24. Minute auf 1:3. Ruhlsdorf kam kurz vor der Pause noch einmal heran, als Max Thiele in der 43. Minute einen Foulelfmeter zum 2:3 verwandelte. Nach dem Seitenwechsel setzte Halbe jedoch die entscheidenden Nadelstiche: Rene Sauerbrei traf in der 76. Minute zum 2:4, und Emil Munsch machte mit seinem Tor in der 90.+2 Minute alles klar.

SV Rangsdorf 28 – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 3:0

Lange Zeit sah es nach einem torlosen Spiel aus, ehe Rangsdorf in der Schlussphase aufdrehte. Bennet Noack erlöste die Heimfans in der 71. Minute mit dem 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Manuel Domnik in der 73. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Taher Marohan Zaloun, der in der 89. Minute zum 3:0 traf und damit einen Heimsieg vor 80 Zuschauern perfekt machte.

Heideseer Sportverein – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 3:1

Kurz vor der Pause brachte Jan Gedicke den Heideseer Sportverein in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Doch praktisch im Gegenzug unterlief Jeremy-Tim Fraundorf in der 45.+2 Minute ein Eigentor, das den Ausgleich bedeutete. Nach dem Seitenwechsel übernahm Heidesee wieder die Kontrolle: Miles Kettner traf in der 56. Minute zum 2:1, ehe Marco Timo Mizera in der 64. Minute den 3:1-Endstand herstellte. Ein Heimsieg vor 38 Zuschauern.

Ludwigsfelder FC II – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 1:1

Vor 193 Zuschauern starteten die Gäste besser und gingen in der 5. Minute durch Joel Steinke mit 0:1 in Führung. Ludwigsfelde zeigte sich davon unbeeindruckt, musste aber bis zur zweiten Halbzeit warten, ehe Cedric Zierdt in der 51. Minute den Ausgleich erzielte. Danach blieb das Spiel offen, weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr.

SG Großziethen II – SV Teupitz/Groß Köris 3:1

In einer Partie vor nur 15 Zuschauern erwischte Großziethen II den besseren Start. Dennis Hein traf bereits in der 9. Minute zum 1:0. Teupitz/Groß Köris glich in der 35. Minute durch Theo Miosge aus, doch direkt nach der Pause brachte Yanik Schwark die Gastgeber in der 48. Minute erneut in Führung. Leon Schmidt sorgte schließlich in der 70. Minute mit dem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung und einen Heimsieg.