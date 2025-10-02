Aufbäumen kommt zu spät: SG Sonnenhof unterliegt SV Sandhausen

Die SG Sonnenhof Großaspach muss sich zum zweiten Mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Gegen den SV Sandhausen unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Pascal Reinhardt am gestrigen Mittwochabend unter Flutlicht in der heimischen WIRmachenDRUCK Arena knapp mit 2:3. Die Gäste legten den Grundstein für ihren zweiten Sieg in Serie im ersten Durchgang - auch dank einer geschlossenen Defensivleistung - und hielten dem späten Aufbäumen der Aspacher in der sechsminütigen Nachspielzeit stand.

Aspach tat sich im ersten Durchgang schwer gegen eine gut geordnete Kurpfälzer-Defensive, die nur wenig zuließ. Die beste Chance hatte Loris Maier in der 38. Spielminute, als er einen abgefälschten Pass von Michael Kleinschrodt noch per Direktabnahme aufs Tor brachte. Doch SVS-Keeper Lukas Schneller reagierte glänzend.

Die Gäste aus Sandhausen waren in der ersten Hälfte die aktivere Mannschaft. Gleich zweimal hatte die SG Glück, dass SVS-Torjäger Pascal Testroet mit zwei guten Kopfballmöglichkeiten scheiterte. Erst aus kurzer Distanz um Zentimeter am rechten Torpfosten (9.), anschließend an der Parade von Maximilian Reule (13.). Doch im dritten Anlauf sollte es dann soweit sein. Nach einem umstrittenen Freistoß aus dem linken Halbfeld kam Testroet erneut völlig frei zum Kopfball und drückte diesen gekonnt zur Führung für Sandhausen über die Linie (22.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren dann den Druck und kamen zu mehr Spielanteilen. Doch genau in dem Moment, als sich die Aspacher um den Ausgleichstreffer mühten, schlug der SV Sandhausen eiskalt zu. Nach einem langen Ball in den Lauf von Mamutovic, behielt dieser vor dem Tor die Übersicht und legte nochmal quer auf Testroet. Der wurde zwar noch von Leon Maier beim Schuss gestört, dessen flacher Abschluss kullerte am Ende aber dennoch ins Tor zur 2:0-Führung aus Sicht der Weiß-Schwarzen (60.).

Doch die schnelle Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Der kurz zuvor eingewechselte Niklas Pollex wurde von Loris Maier im Strafraum in Szene gesetzt, blieb vor dem Tor anschließend cool und verkürzte per sauberem Abschluss ins rechte untere Eck zum 1:2-Anschlusstreffer (64.). Doch es sollte scheinbar nicht sein an diesem Abend. Aspach drückte, der Ausgleichstreffer lag in der Luft, doch erneut schockte Sandhausen den Dorfklub. Wieder war es eine fragwürdige Freistoß-Entscheidung kurz nach der Mittellinie. Die hohe Hereingabe segelte schließlich in den SG-Strafraum, Maximilian Wagner nahm dankend an und staubte aus kurzer Distanz ungehindert am zum dritten Sandhäuser-Treffer des Abends (73.).

Doch die SG Sonnenhof Großaspach gab sich nicht auf und bewies wie so oft schon in dieser Saison echte Comeback-Mentalität. Belohnt wurde diese schließlich mit dem 2:3 in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Eine Ecke von rechts fand den Weg zu Leon Maier, der am zweiten Pfosten blank stand und per sehenswertem Volleyschuss ins linke untere Eck traf. In den verbleibenden Schlussminuten warfen die Aspacher dann nochmal alles nach vorn und sogar Torhüter Maximilian Reule gesellte sich bei den Standards mit in den Strafraum. Doch ein Kopfball aus kurzer Distanz des eingewechselten Arbnor Nuraj direkt in die Arme von Schneller (90.+4) sollte dann die letzte Aktion des Abends gewesen sein. Damit endet die ungeschlagenen-Serie der SG nach sechs Spielen, die aber weiterhin den sechsten Tabellenplatz der Regionalliga Südwest belegt.

Die nächste Partie

Am kommenden Samstag ist die SG Sonnenhof Großaspach dann zu Gast beim TSV Schott Mainz. Anpfiff der Partie des elften Spieltags der Regionalliga Südwest auf dem Kunstrasenplatz des Otto-Schott-Sportzentrum in Mainz ist um 14 Uhr.