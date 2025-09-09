Aufbäumen kommt zu spät...

Bei heißem Spätsommerwetter empfing der Gastgeber den FC Denzlingen III im Endinger Erle. Beim ersten Heimspiel der Saison wurde ausnahmsweise auf dem großen Hauptplatz gespielt, was für die Zuschauer zuträglich war, da der Weg zu Speis & Trank nur ein kurzer ist. Die SG legte los wie die Feuerwehr und kam zum frühen Führungstreffer. Das 2:0 brachte komischerweise keine Stabilität. Eine Viertelstunde vor Schluss stand es 2:6, ehe man im Endspurt nochmals herankam. Doch dann war die Uhr der Knock-out.

Die SG Wyhl/Endingen/Sasbach ging mit dem ersten Angriff in Front (2.). Ricco Gojny spielte einen tiefen Flachpass in die Gasse. Lukas Kaufel berannte diese und schoss an den linken Pfosten. Glücklicherweise kam der Ball zu ihm zurück, welchen er aus spitzem Winkel ins lange Eck schießen konnte. Danach hatte Ricco, nach einem imposanten Flügellauf, eine Torchance. Doch der Gästekeeper konnte parieren. Die Gäste vom FC Denzlingen kamen nun ihrerseits zu 2-3 ordentlichen Abschlüssen. Doch in diese kleine Drangphase, konnten die Hausherren das 2:0 erzielen – wie vom Reißbrett! Ricco stand im Halbfeld und bekam den Ball. Er sah, dass Marco Schneider sich in Richtung zweiten Pfosten bewegte. Sein präziser Diagonalball konnte Marco, nicht im Abseits stehend, sauber verarbeiten. Am zweiten Pfosten brachte sich Daniel Ströbel in Position. Seinen harten Querpass durch den 5er, konnte Daniel verwerten – 2:0 (15.). Doch die komfortable Führung und die Effizienz brachte überhaupt keine Stabilität. Die Gäste kamen durch einen Weitschuss, ohne Gegnerdruck, zum Anschlusstreffer (26.). Danach baute man den Gegner durch schnelle Ballverluste immer mehr auf. In der Nachspielzeit gab der Schiedsrichter einen äußerst fragwürdigen Strafstoß zu Gunsten des FC Denzlingen. Diesen konnte Keita souverän verwandeln – 2:2 (45.+4).

In der Halbzeit versuchte das Trainergespann Peter Klär und Valon Dogani die Mannschaft wachzurütteln, doch die Worte schienen niemanden erreicht zu haben. Denn binnen 17 Minuten traf der FCD viermal und stellte von 2:2 auf 2:6. Fehlpässe, mangelnde Kommunikation und Stellungsspiel gepaart mit Konzentrationsproblemen und Laufbereitschaft – ähnlich desaströs wie die Nationalmannschaft in der Slowakei. Zur Entschuldigung: Diese spielen für ihr Land und verdienen Millionen…und Charakter in der Schlusspahase unsererseits.

Eine schöne Kombination und dreimal dasselbe Schema führten zu den Toren der Gäste. Am zweiten Pfosten wurde ein Gegenspieler immer frei gelassen, welcher sehenswert den Ball in die Maschen nageln konnte. 1 Mal okay, zweimal naja, aber 3 Mal dasselbe !?!? Das geht selbst in der Kreisliga nicht! Auch die Freistöße waren immer gefährlich und mit Zug getreten. Die Hausherren wurden ein ums andere Mal von einem spielstarken Gegner hergespielt. Doch manchmal ist Fußball unerklärlich. Der FC Denzlingen übertrieb es und wähnte sich zu früh in Sicherheit. Gegen Ende der Partie begann komischerweise eine absolute Druckphase der Kaiserstühler. Eingeläutet wurde diese von Nicolas Meyer, welcher nach Kopfballvorlage von Daniel Ströbel einschieben konnte (86.). In der Nachspielzeit hatte Henric Ritter seinen großen Auftritt. In der 92. Spielminute markierte er das 4:6. Nach gutem Zuspiel von Daniel, zog er seitlich in der Strafraum und schlenzte den Ball in den rechten Giebel – tip top gemacht (90.+2) ! Direkt nach Wiederanpfiff spielte Daniel eine vertikalen Steckpass. Henric umkurvte den heraus eilenden SVD-Torwart und schob das Spielgerät ins Gehäuse (90.+3). Da stand es binnen 9 Minuten nur noch 5:6. Die Gäste fluchten ihrerseits und wähnten sich im falschen Film. Nun gab es einen letzten Eckball für den Gastgeber und die potenzielle Möglichkeit um auf 6:6 zu stellen. Doch die Abwehr konnte klären, die Zeit war verstrichen und der Schiedsrichter pfiff den Torreigen ab. Noch 5 Minuten und wir hätten den Ausgleich erzielt. Aber der Konjunktiv spiegelt sich auf der Anzeigetafel nicht wieder – schade. So blieb es bei verdienten Auswärtssieg des FC Denzlingen.

Fazit

Nach gutem Start und 2:0 Führung gab man immer mehr Spielkontrolle ab, ehe man im zweiten Spielabschnitt (bis zur 80ten) auseinanderfiel. Doch die Schlussphase gab wieder Hoffnung. Da war Einsatz und Moral auf einmal wieder vorhanden, was den Gästen auf einmal abhandenkam. Wie gesagt, manchmal ist dieser Sport, denn wir alle lieben, unerklärlich. Aber gerade die Unberechenbarkeit macht ihn so faszinierend. Zu erwähnen wäre, das Daniel Ströbel 1 Tor und 3 Vorlagen gelangen – ein Lichtblick. Und das im zentralen Mittelfeld, anstatt wie immer als Außenverteidiger. Vielleicht eine Umstellung mit Zukunft ? Nun gilt es, das Geschehene zu analysieren, gut zu trainieren und am kommenden Wochenende besser zu machen...

Am Sonntag, 14.09. gastiert die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II beim SF Oberried II. Die Partie wird um 12:30 Uhr angepfiffen.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)