Aufbäumen des SC Waldgirmes kommt am Zwetschenweg zu spät

Bleibt bei den SF/BG Marburg genauso glücklos wie seine Teamkollegen: Amine Raissi (l.) von Fußball-Verbandsligist SC Waldgirmes. © Peter Bayer

Marburg. Bei den SF/BG Marburg ist der Knoten geplatzt, beim SC Waldgirmes der Fehlstart perfekt: Am Donnerstagabend behielten die Universitätsstädter in der Verbandsliga Mitte gegen die Lahnauer mit 2:1 (2:0) die Oberhand. Der erste Dreier in der neuen Saison hier – große Probleme, in der Liga anzukommen, dort.