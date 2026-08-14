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Ligabericht
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Aufbäumen des SC Waldgirmes kommt am Zwetschenweg zu spät
Teaser VL MITTE: +++ Große Leidenschaft und etwas mehr Spielglück: Während die SF/BG Marburg in der Fußball-Verbandsliga Mitte den Bann gebrochen haben, schlittert der SC Waldgirmes in die Krise +++
Marburg. Bei den SF/BG Marburg ist der Knoten geplatzt, beim SC Waldgirmes der Fehlstart perfekt: Am Donnerstagabend behielten die Universitätsstädter in der Verbandsliga Mitte gegen die Lahnauer mit 2:1 (2:0) die Oberhand. Der erste Dreier in der neuen Saison hier – große Probleme, in der Liga anzukommen, dort.