 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

Aufbäumen des SC Waldgirmes kommt am Zwetschenweg zu spät

Teaser VL MITTE: +++ Große Leidenschaft und etwas mehr Spielglück: Während die SF/BG Marburg in der Fußball-Verbandsliga Mitte den Bann gebrochen haben, schlittert der SC Waldgirmes in die Krise +++

von Redaktion · Heute, 20:47 Uhr · 0 Leser
Bleibt bei den SF/BG Marburg genauso glücklos wie seine Teamkollegen: Amine Raissi (l.) von Fußball-Verbandsligist SC Waldgirmes. © Peter Bayer
Bleibt bei den SF/BG Marburg genauso glücklos wie seine Teamkollegen: Amine Raissi (l.) von Fußball-Verbandsligist SC Waldgirmes. © Peter Bayer

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VL Hessen Mitte
Waldgirmes
SF/BG Marburg

Marburg. Bei den SF/BG Marburg ist der Knoten geplatzt, beim SC Waldgirmes der Fehlstart perfekt: Am Donnerstagabend behielten die Universitätsstädter in der Verbandsliga Mitte gegen die Lahnauer mit 2:1 (2:0) die Oberhand. Der erste Dreier in der neuen Saison hier – große Probleme, in der Liga anzukommen, dort.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.