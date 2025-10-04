Alexis Fambo (rechts) und die DJK Vilzing bejubelten einen wichtigen Heimsieg. – Foto: Wolfgang Zink

Aufatmen in Vilzing: DJK kämpft Bayreuth nieder Dank einem Treffer von Jonas Blümel zieht Vilzing in der Tabelle an Bayreuth vorbei und verschafft sich etwas Luft zu den Relegationsrängen Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern DJK Vilzing SpVgg Bayreuth

Am 12. Spieltag in der Regionalliga Bayern konnte die DJK Vilzing ihren vierten Sieg einfahren. Die gut 1100 Zuschauer am Vilzinger Huthgarten bekamen ein Spiel mit 90 Minuten Spannung zu sehen, in dem ein Treffer von Jonas Blümel die Hausherren jubeln ließ.



Die Gäste starteten stark in die Partie, die beste Chance hatte Patrick Scheder in der 12. Spielminute, doch sein Kopfball fand nur den Querbalken. In Minute 14 und 15 kamen aber dann auch die Vilzinger zu einer Doppelchance. Zuerst tauchte Nik Leipold ganz alleine vorm Keeper der Gäste auf, doch sein Abschluss viel zu harmlos. Eine Minute später war es Stürmer Andreas Jünger, der Keeper Kasten zu einer Glanzparade zwang. In der 19. Minute machte sich der zunehmende Druck bezahlt: Nach einer Ecke von Simon Sedlaczek war viel Betrieb am Fünfer, am Ende kam Julian Blümel an die Kugel und stocherte diese über die Linie - das 1:0 für die Vilzinger. Im weiteren Verlauf hatte Bayreuth erneut zwei Großchancen - doch Keeper Fabian Eutinger konnte zweimal herausragend parieren. So ging es mit dem 1:0 in die Kabinen.



Nach dem Seitenwechsel kam Andreas Jünger aus zwölf Meter zum Schuss, doch Keeper Linus Kasten konnte den gefährlichen Flachschuss zur Ecke abwehren. In den nächsten zwanzig Minuten verlor das Spiel etwas an Fahrt, viele lange Bälle, die aber meist zu weit waren, einige Fouls und Behandlungspausen zerstörten den Spielfluss und viele Fehlpässe im Mittelfeld machten das Spiel in der Phase weniger ansehnlich. Danach wurde Vilzing nochmal gefährlicher, Simon Sedlaczek traf in der 87. Spielminute sogar noch die Latte. Die Gäste fanden heute vor allem im zweiten Durchgang kein Mittel gegen die gut agierende Abwehr der Hausherren, somit blieben die drei Punkte am Huthgarten in Vilzing.





Die Stimmen zum Spiel:



Thorsten Kirschbaum, Trainer DJK Vilzing: "Bis auf die ersten zehn Minuten waren wir klar die spielbestimmende Mannschaft und haben verdient gewonnen. In der Folge hätten wir das 2:0 nachlegen können/müssen bzw. sollen, dann wär es die letzten fünf Minuten nicht mehr ganz so spannend geworden, als Bayreuth alles nach vorne geworfen hat. Wir sind froh, dass wir den zweiten Heim-Dreier in Folge einfahren konnten und zu Null spielten."



Lukas Kling, Trainer SpVgg Bayreuth: "Wir kamen gut in die Partie, die ersten fünfzehn Minuten waren sehr gut. Dann bekamen wir durch eine Standardsituation den Gegentreffer. Wir hatten im Laufe der ersten Halbzeit ebenfalls einige ruhende Bälle, doch wir haben es nicht geschafft, den Ball über die Linie zu drücken. Im zweiten Durchgang waren wir dran, den Ausgleich zu erzielen, Vilzing wurde aber immer wieder durch Konter gefährlich. Am Ende ist es sehr enttäuschend, dass wir unsere Fans nun mit 0 Punkten nach Hause schicken müssen."