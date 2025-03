Aufatmen in Ravensburg beim FV

Rund 600 Zuschauer sahen beim 2:0 Sieg des FV Ravensburg gegen den SV Fellbach ein eher schwaches Oberligaspiel. Obwohl man in Ravensburg alles dafür getan hatte, um den Stadionrasen bespielbar zu machen, bereitete der Platz beiden Mannschaften so seine Probleme und als die Gäste aus Fellbach bereits nach 10 Spielminuten, die einzigste Chancen der ersten Halbzeit, an den Ravensburger Innenpfosten setzten war klar, die Oberschwaben müssen sich steigern und sie taten es.