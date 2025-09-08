Aufatmen im Hochwald nach erstem Saisonsieg

Das erste Ausrufezeichen setzte der Hochwälder Tobias Lenz, der nach 26 Minuten die Latte traf. Fast mit dem Pausenpfiff waren die Hausherren in Überzahl, nachdem der Linzer Niklas Klein wegen Meckerns die Ampelkarte gesehen hatte. Das machte sich anschließend schnell bemerkbar. Elias Stelker vollendete eine gelungene Vorarbeit von Lenz zum 1:0 (53.). Auch beim 2:0 glänzte Lenz als Vorlagengeber. Diesmal war Robin Mertinitz der Nutznießer (65.). Dieser musste nur noch einschieben. Wenig später legte Mertinitz (75.) zum 3:0 nach. Der eingewechselte Roan Webel hatte die Vorlage gegeben, ehe er selbst zum 4:0-Endstand traf. „Das war Balsam für die Seele. Wir haben uns über die Leidenschaft ins Spiel gearbeitet und dann auch fußballerisch Akzente gesetzt. Manchmal ist es in Überzahl dann auch gar nicht so einfach, das haben wir aber souverän gelöst“, strahlte Fabian Mohsmann, Trainer der Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden.

Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Elias Stelker (53.), 2:0 Robin Mertinitz (65.), 3:0 Robin Mertinitz (75.), 4:0 Roan Webel (89.)

Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Gästespieler Niklas Klein (45.)

VfB Wissen – SV Rot-Weiss Wittlich ⇥1:1 (0:0)

Nach dem ersten Punktverlust in dieser Saison bemängelte RW-Coach Fahrudin Kuduzovic die Entscheidungsfindung im letzten Drittel und die Effizienz vor dem Tor im ersten Durchgang. Nach dem Seitenwechsel brachte Til Cordes die Hausherren in Führung. Die Wittlicher Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Der eingewechselte Meliani Saim (54.) verwertete eine Hereingabe von Yannick Lauer zum Ausgleich. „In den letzten 15 Minuten waren wir dominant und hatten zwei große Chancen, die wir im Eins-gegen-eins nicht nutzen. Dennoch bleiben weiterhin ungeschlagen, was auch positiv zu werten ist“, meinte Kuduzovic.

Rot-Weiss Wittlich: Berhard – Rashidi (58. Rizvani), Kahyaoglu, Bibaku, Bayraktar (88. Klein), Shehada (46. Saim), Stulin, Habbouchi, Ercan (76. Wollny), Lauer, Moroz

Schiedsrichter: Jan Schmidt (Koblenz)

Zuschauer: 215

Tore: 1:0 Til Cordes (47.), 1:1 Meliani Saim (54.)

SpVgg Eintracht Glas-Chemie Wirges – SG Arzfeld ⇥3:1 (0:0)

Personell arg gebeutelt hielt die SG Arzfeld vor allem im ersten Durchgang gut dagegen. Zwar beschränkten sich die Gäste auf die Defensive, zu Beginn der zweiten Hälfte brachte Musa Bah die Spielgemeinschaft aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen aber sogar in Führung. Nach einem Eckball landete der Ball im Rückraum, wo Bah (51.) aus 20 Metern genau ins Eck traf. Nach dem sehenswerten 1:1 durch Noah Klein, der den Ball aus 16 Metern im Winkel versenkte, fehlten SG-Torwart und -Trainer Florian Moos die personellen Alternativen, um noch mal nachzulegen. „Fast jede Woche hilft uns aktuell ein Spieler aus der zweiten Mannschaft aus, die in der C-Klasse spielt. Entsprechend fehlen uns hinten raus einfach die nötigen Körner. Mit dem Punkt wären wir zufrieden gewesen“, sagte Moos, der selbst zur Halbzeit aufgrund einer Zerrung raus musste. So kassierten die Arzfelder in der Schlussminute das 1:2, ehe ein Konter nach einem eigenen Eckstoß den 1:3-Endstand besiegelte.

SG Arzfeld: Moos (46. Hagedorn) – Johannes Lempges, J. Propson, Schmitz, Jakob Lempges (46. Biewald), Ewen, Morgens (80. Lunkes), B. Propson, Bah (60. N. Kockelmann), Bisschops, Mayers

Schiedsrichter: Pascal Wagener (Scheuerfeld)

Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Musa Bah (51.), 1:1 Noah Klein (67.), 2:1 Luis Krissel (90.), 3:1 Ronaldo Kröber (90.)

SG Schneifel – FV Rübenach ⇥3:1 (2:0)

Nach einem schönen Doppelpass mit Simon Reetz brachte Davis Spruds die gastgebende Sportgemeinschaft in Führung. Wenig später war Yannik Moitzheim auf der rechten Seite durch, behielt die Übersicht und spielte den Ball zum freistehenden Simon Reetz in die Mitte. Dieser hatte keine Schwierigkeiten, das Spielgerät zum 2:0 über die Linie zu drücken. „Die ersten 20 Minuten waren fußballerisch sehr stark von uns. Danach hat uns der Antrieb nach vorne ein bisschen gefehlt. Am Ende geht Rübenach aber eigentlich ohne richtige Chance aus dem Spiel“, sagte Stephan Simon, Trainer der Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf. Zwar kamen die Gäste in der Schlussphase durch einen Foulelfmeter zum Anschluss, Khaen Fuchs beseitigte in der vierten Minute der Nachspielzeit nach einem Konter dann aber alle Zweifel am Sieg und traf zum 3:1 für die SGS.

SG Schneifel: Koziol – Bauer, Moitzheim, Görres, Fuchs, Davis Spruds, Reetz (73. Pidde), Backes (77. Lenerz), Dans Spruds, Stolz (83. Meyer), Bück

Schiedsrichter: Moritz Schillo (Longuich)

Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Davis Spruds (12.), 2:0 Simon Reetz (28.), 2:1 Pascal Tillmanns (83., FE.), 3:1 Khaen Fuchs (90.+4)

FC Bitburg – SV Laubach ⇥2:1 (2:0)

Nach einer halben Stunde tankte sich Joshua Bierbrauer auf der rechten Seite durch, spielte den Ball in die Mitte zu Simon Floß, der eiskalt zum 1:0 für die Bitburger vollstreckte. Noch vor der Pause spielte Felix Sterges nach einer Balleroberung im Zentrum einen Pass in die Spitze zu Pascal Müller, der den Bruchteil einer Sekunde vor dem gegnerischen Keeper am Ball war und so auf 2:0 erhöhen konnte. Im zweiten Durchgang kam Laubach besser ins Spiel. Nach einer Flanke nickte Ole Conrad (52.) zum Anschlusstreffer ein. Am Ende brachte der FCB die knappe Führung aber über die Zeit und ging als verdienter Sieger vom Platz. „Der Keeper von Laubach hat sein Team mit einigen starken Paraden im Spiel gehalten. Gerade im ersten Durchgang müssen wir eigentlich führen. Am Ende kann dann mit Pech noch das 2:2 fallen, da bei uns die Kräfte weniger wurden. Das war uns aber klar, da wir einige Spieler hatten, die gerade aus einer Verletzung kamen“, sagte Fabian Ewertz, Coach der Bitburger.

FC Bitburg: Kieren – Hoor, Müller (68. Wagner), Floß (90. Delgado), Bierbrauer, Fisch, Morbach, Alff, Koch, Sterges, Häb (67. Mourad)

Schiedsrichter: Alexander Mürtz (Mendig)

Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Simon Floß (31.), 2:0 Pascal Müller (45.), 2:1 Ole Conrad (52.)

Eintracht Trier II - TuS Immendorf⇥7:2 (4:1)

Die Trierer U23 zeigte sich beim überzeugenden ersten Heimsieg in Torlaune. Sufjan Mustafic eröffnete den Torreigen mit einem Distanzschuss (21.). Routinier Simon Maurer erhöhte per Abstauber. Immendorf attackierte früh und traf durch Lars Kilian zum 3:1 (38.). Zuvor hatte Soumah Morlaye für die Eintracht getroffen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Jannis Held den 4:1-Pausenstand. SVE-Trainer Holger Lemke bilanzierte: „Von Anfang an waren wir spielbestimmend. Jedoch machte Immendorf Druck und lief uns die ersten 20 Minuten hoch an. Durch ihr Pressing haben wir die uns bietenden Räume gut genutzt und kamen zu vielen Torchancen. Nach dem Seitenwechsel haben die TuS-Akteure nachgelassen.“ In der Schlussphase verwandelte Tim Sausen einen Strafstoß nach Foul an Yushkevich (85.).

Trier: Kieren – Erasmy, Mitakidis, Mustafic (55. Hoffmann), Sausen, Held (55. Yere), Filipe (72. Rotundu), Morlaye (Yushkevich), Braick, Maurer, Yavuz (65. Schuch)

Schiedsrichter: Jan-Hagen Engel (Monzelfeld)

Zuschauer: 133

Tore: 1:0 Sufjan Mustafic (21.), 2:0 Simon Maurer, 3:0, 5:1 Soumah Alkaly Morlaye (38., 54.), 3:1 Lars Kilian (38.) 4:1 Jannis Held (45.+4), 6:1 Noah Schuch (67.), 7:1 Tim Sausen (85.), 7:2 Andreas Köppen (90.)