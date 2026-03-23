Aufatmen im Abstiegskampf: TSV Dachau 65 landet Befreiungsschlag

Durchgesetzt! Dino Burkic und Kollegen siegten in Ehekirchen verdient. – Foto: ro

Auf schwierigem Geläuf übernahmen die Kicker von Trainer Christian Doll von Beginn an die Initiative und versuchten, spielerische Lösungen zu finden. Dachau lief die Gastgeber bis zur 35. Minute aggressiv an, um sie zu Fehlern zu zwingen. Trotz klarer Feldvorteile gelang es zunächst nicht, die Überlegenheit in Tore umzumünzen. Ehekirchen beschränkte sich weitgehend auf lange Bälle und Standardsituationen, die jedoch immer wieder Gefahr vor dem Dachauer Tor brachten.

Mit einem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg in Ehekirchen hat der TSV Dachau im Abstiegskampf in der Landesliga Südwest einen wichtigen Schritt gemacht und sich zugleich für die jüngste Heimniederlage gegen Aystetten rehabilitiert. Der Vorsprung auf die Relegationsplätze vergrößerte sich auf neun Punkte; ein Befreiungsschlag.

In der neunten Minute tauchte Maximilian Koschig nach einem Angriff über die linke Seite völlig frei vor 65-Torwart Marco Jakob auf und verwandelte sicher zum 1:0. Die Antwort der Dachauer ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Bereits eine Minute später setzte sich Dino Burkic am linken Strafraumeck gegen einen Ehekirchener Abwehrspieler durch und schob den Ball aus etwa zwölf Metern flach ins lange Eck zum 1:1. In der Folge blieb Dachau bis zur Pause vorwiegend über die schnellen Offensivkräfte Dino Burkic und Antonios Masmanidis immer wieder gefährlich, ohne jedoch zu treffen.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild fort: Dachau dominierte das Geschehen, während von Ehekirchen offensiv kaum noch etwas zu sehen war. Dennoch blieb die Partie offen, weil die Gäste ihre Möglichkeiten zunächst ungenutzt ließen. So vergab John Haist in der 70. Minute eine große Chance zur Führung.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 73. Minute nach einem Standard. Eine Ecke von links, getreten von Lorenz Knöferl, landete im Fünfmeterraum bei Joker Berkant Barin, der den Ball per Kopf zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für Dachau ins Tor beförderte. In der 83. Minute ließ Haist eine weitere hochkarätige Gelegenheit aus, sodass es bis zum Schlusspfiff spannend blieb.

Nach dem Spiel war Abteilungsleiter Jonas Hoffmann die Erleichterung deutlich anzumerken. Er sprach von einem „wichtigen und hochverdienten Sieg, die Mannschaft zeigte die richtige Einstellung“.

Ein positives Signal setzte zudem das Comeback von Luca Friederich, der nach langer Verletzungspause eingewechselt wurde und auf der rechten Seite viel Betrieb machte.