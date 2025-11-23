Der Stader Silas Lindenblatt eröffnet das Toreschießen gegen Tabellenschlusslicht Heidetal. Foto: Struwe

Aufatmen beim VfL Güldenstern Stade: 3:0-Sieg gegen Tabellenletzten "Wir haben heute zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht"

Das gibt dem VfL Güldenstern Stade Selbstvertrauen im Abstiegskampf der Landesliga. Drei eigene Tore und zu null gespielt. Auch das nächste Spiel wird richtungsweisend.

Die Fußballer des VfL Güldenstern Stade haben ihre Bühne als Landesliga-Alleinunterhalter genutzt und einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Mit dem Dreier verlässt Stade sogar vorerst die Abstiegsplätze. Heute, 14:00 Uhr VfL Güldenstern Stade Stade FC Heidetal FC Heidetal 3 0 Abpfiff + Video

Der Begegnung war von Beginn an anzumerken, dass beiden Teams nur ein Sieg im Kampf um den Ligaverbleib wirklich hilft. Daher lebte die Partie mehr von der Spannung und lieferte den Zuschauern eher magere Fußballkost, dafür zumindest dem Heimpublikum ein erfreuliches Ergebnis. Michael Stern nahm einen langen Diagonalball von Fabio Dammann mit einem guten Kontakt sehenswert runter für Silas Lindenblatt, der nach einem kurzen Schlenker mit seinem Flachschuss den Führungstreffer markierte (29.). Noch vor der Pause gelang es den Stadern nachzulegen: Dieses Mal flog Heidetal ein eigener Eckball um die Ohren, sodass der VfL Güldenstern ins Kontern kam und durch Fynn Linzer erhöhte (41.).