Aufatmen beim VfL Güldenstern Stade: 3:0-Sieg gegen Tabellenletzten

Das gibt dem VfL Güldenstern Stade Selbstvertrauen im Abstiegskampf der Landesliga. Drei eigene Tore und zu null gespielt. Auch das nächste Spiel wird richtungsweisend.
Die Fußballer des VfL Güldenstern Stade haben ihre Bühne als Landesliga-Alleinunterhalter genutzt und einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Mit dem Dreier verlässt Stade sogar vorerst die Abstiegsplätze.
Der Begegnung war von Beginn an anzumerken, dass beiden Teams nur ein Sieg im Kampf um den Ligaverbleib wirklich hilft. Daher lebte die Partie mehr von der Spannung und lieferte den Zuschauern eher magere Fußballkost, dafür zumindest dem Heimpublikum ein erfreuliches Ergebnis.
Michael Stern nahm einen langen Diagonalball von Fabio Dammann mit einem guten Kontakt sehenswert runter für Silas Lindenblatt, der nach einem kurzen Schlenker mit seinem Flachschuss den Führungstreffer markierte (29.). Noch vor der Pause gelang es den Stadern nachzulegen: Dieses Mal flog Heidetal ein eigener Eckball um die Ohren, sodass der VfL Güldenstern ins Kontern kam und durch Fynn Linzer erhöhte (41.).
Nach dem Seitenwechsel gelang es den Hausherren dann auch schon, das Aufsteigerduell für sich zu entscheiden. Dieses Mal fasste sich Tom Philipps ein Herz aus der zweiten Reihe. Eigentlich war der Abschluss des 23-Jährigen zu unplatziert, doch FCH-Torhüter Lukas Fabel rutschte das Leder durch die Arme (49.).
„Der Sieg fällt vielleicht ein, zwei Tore zu hoch aus, wir sind aber super glücklich mit dem Ergebnis“, freut sich Trainer Matthias Quadt. „Wir sind auf einem guten Weg, entwickeln uns gut weiter und haben heute zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht.“
Weil an keinem anderen Landesliga-Standort witterungsbedingt der Ball rollte, überholt Stade damit den MTV Treubund Lüneburg und den TSV Ottersberg. Beide Konkurrenten haben über Nachholspiele noch die Möglichkeit, aus eigener Kraft zurückzuschlagen. Die Lüneburger sind dann auch der nächste Gegner für die Quadt-Elf, für die am nächsten Sonntag das nächste richtungsweisende Duell geplant ist.
Tore: 1:0 (29.) Lindenblatt, 2:0 (41.) Linzer, 3:0 (49.) Phillips.
Nächstes Spiel: Treubund - Stade (So., 30. November, 14 Uhr).