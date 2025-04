Aufatmen beim 1. FC Kleve, SSVg Velbert zurück im Titelrennen

Die SSVg Velbert feiert einen klaren Heimsieg. – Foto: Patrik Otte

Am 27. Spieltag der Oberliga Niederrhein stehen zwei Topspiele an: Am Freitagabend bezwang die SSVg Velbert im Verfolgerduell den VfB Homberg, am Sonntag empfängt die SpVg Schonnebeck den SC St. Tönis. Je nach Verlauf der Spiele könnte Schonnebeck einen großen Sprung Richtung Aufstieg machen. Die Sportfreunde Baumberg empfangen den SV Biemenhorst.

>>> Die Relegation zur Oberliga ist möglich ________________ 1. FC Kleve holt Luft im Abstiegskampf

Dem 1. FC Kleve ist ein wichtiger Punktgewinn um den Ligaverbleib in der Oberliga geglückt. Am Freitagabend holte die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar ein 1:1-Unentschieden bei Ratingen 04/19 und kann damit den Abstand auf die Abstiegszone auf drei Punkte ausbauen. 04/19 steckt derweil weiter im Niemandsland der Tabelle fest. Lange Zeit blieben Tore Mangelware, erst nach der Pause sollten die 286 Zuschauer im Ratinger Stadion in diesen Genuss kommen. Emre Demircan sorgte in der 66. Minute für den Führungstreffer der Hausherren, doch dieser sollte nicht lange Bestand haben. Keine zehn Minuten später erzielte Dario Gerling den Ausgleich, der zugleich auch den Endstand markierte (75.). Kurz vor dem Ende der Partie musste Pascal Hühner nach einem Foul den Platz mit einer Roten Karte verlassen. Ratingen 04/19 – 1. FC Kleve 1:1

Ratingen 04/19: Dennis Raschka, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Slone Matondo, Emre Demircan, Ali-Can Ilbay, Clinton Asare, Rinor Rexha (80. Fabio Di Gaetano), Edin Hadzibajramovic (68. Georgios Touloupis), Daniel Gorden Raul (83. Tim Klefisch), Zissis Alexandris - Trainer: Peter Radojewski

1. FC Kleve: Ahmet Taner, Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali, Memlan Darwish (90. Tim Haal), Justin Paul Francis, Fabio Forster, Luka Grlic (74. Nathnael Scheffler), Pascal Hühner, Diwan Duyar (78. Nermin Badnjevic), Dario Gerling (82. Alexander Basalo) - Trainer: Umut Akpinar

Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 286

Tore: 1:0 Emre Demircan (66.), 1:1 Dario Gerling (75.)

Rot: Pascal Hühner (90./1. FC Kleve/Foul ) ________________ SSVg Velbert lässt VfB Homberg keine Chance