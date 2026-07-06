Auf zwölf Abgänge folgen sechs Zugänge beim Kreisligisten Der SV Ljiljan Ulm aus der Kreisliga B2 Donau/Iller steht vor einer spannenden Saison. von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

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Der SV Ljiljan Ulm startet in der Kreisliga B2 Donau/Iller mit Trainer Mensur Medic in eine Saison des Umbruchs. Nach Platz zwei in der Kreisliga B4 und der Rückkehr in die B2 verändert sich der Kader deutlich: sechs Zugänge stehen zahlreichen Abgängen gegenüber, Kontinuität bleibt dennoch für den Verein wichtig.

Medic geht mit einer Trainerbilanz von 57 Spielen, 29 Siegen, elf Unentschieden und 17 Niederlagen in die neue Runde. Der 30-Jährige führte Ljiljan Ulm in der Saison 2025/26 in der Kreisliga B4 Donau/Iller auf Platz zwei, nachdem er den Verein bereits 2024/25 übernommen hatte. Zuvor war er beim FKV Neu-Ulm als Spielertrainer und spielender Co-Trainer in der Kreisliga A2 tätig. Diese Erfahrung soll nun helfen, die Mannschaft in der Kreisliga B2 neu zu ordnen. Auf der Zugangsseite stehen Miralem Selak von der SGM FKV/TSV Neu-Ulm II und Amer Dedic von Türkspor Neu-Ulm. Maid Music und Admir Balihodzic kommen per internationalem Wechsel, Rasid Redzic und Sedin Hasanbegovic werden reaktiviert. Angaben zu Alter, Position oder konkreter Rolle liegen nicht vor, deshalb bleibt die Einordnung auf zusätzliche Breite und neue Optionen im Kader beschränkt.