Auf zwölf Abgänge folgen sechs Zugänge beim Kreisligisten

Der SV Ljiljan Ulm startet in der Kreisliga B2 Donau/Iller mit Trainer Mensur Medic in eine Saison des Umbruchs. Nach Platz zwei in der Kreisliga B4 und der Rückkehr in die B2 verändert sich der Kader deutlich: sechs Zugänge stehen zahlreichen Abgängen gegenüber, Kontinuität bleibt dennoch für den Verein wichtig.
Medic geht mit einer Trainerbilanz von 57 Spielen, 29 Siegen, elf Unentschieden und 17 Niederlagen in die neue Runde. Der 30-Jährige führte Ljiljan Ulm in der Saison 2025/26 in der Kreisliga B4 Donau/Iller auf Platz zwei, nachdem er den Verein bereits 2024/25 übernommen hatte. Zuvor war er beim FKV Neu-Ulm als Spielertrainer und spielender Co-Trainer in der Kreisliga A2 tätig. Diese Erfahrung soll nun helfen, die Mannschaft in der Kreisliga B2 neu zu ordnen.
Auf der Zugangsseite stehen Miralem Selak von der SGM FKV/TSV Neu-Ulm II und Amer Dedic von Türkspor Neu-Ulm. Maid Music und Admir Balihodzic kommen per internationalem Wechsel, Rasid Redzic und Sedin Hasanbegovic werden reaktiviert. Angaben zu Alter, Position oder konkreter Rolle liegen nicht vor, deshalb bleibt die Einordnung auf zusätzliche Breite und neue Optionen im Kader beschränkt.
Die Abgangsliste ist deutlich länger. Mustafa Hodzic beendet seine Laufbahn. Asim Junuzovic, Muhamed Tahunic, Midhat Ahmetovic und Emir Dzehverovic wechseln zum VfL Ulm/Neu-Ulm. Emir Abdulahovic und Amar Tahunic schließen sich dem ESC Ulm an. Anel Bilic, Ernad Bilic und Muhamed Zizak gehen zur SG Vöhringen/Illerzell, wobei Anel Bilic zusätzlich bei der zweiten Mannschaft geführt ist. Adel Dedic wechselt zum SV Grimmelfingen, Toni Orsolic zu KKS Croatia Ulm.
Sportlich blickt Ljiljan Ulm auf wechselhafte Jahre zurück. Nach drei Spielzeiten in der Kreisliga A2 folgte 2021/22 der Abstieg als Sechzehnter. In der Kreisliga B erreichte der Verein danach die Plätze fünf, sechs, acht und zuletzt zwei. Nun steht in der Kreisliga B2 ein Neustart mit vielen offenen Kaderfragen bevor. Für die kommende Spielzeit wird entscheidend sein, wie schnell die neuen und reaktivierten Spieler eingebunden werden und wie Medic trotz der vielen Abgänge wieder eine belastbare Struktur im Team findet und festigt.