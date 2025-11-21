Auf zu neuen Ufern

Der Abstieg ist kein Thema mehr beim FV Leutershausen. "Diese Sorge ist gebannt, unser Blick richtet sich viel eher nach oben", sagt Dominik Sättele. Der FV-Trainer, der zusammen mit Max Stephan den freiwilligen Absteiger regelrecht wachgeküsst hat, hat auch allen Grund zum Optimismus. 25 Punkte aus 13 Partien befähigen eher zu Gipfelstürmen als zum Abstiegskampf. Bis auf den enteilten Spitzenreiter SC Käfertal II scheint jedes Team einholbar zu sein.
Das beste Beispiel für die starke Form lieferte das Derby gegen die TSG Lützelsachsen II vor Wochenfrist samt 3:2-Sieg. "Es war nicht unbedingt glücklich, ein Remis wäre vollkommen in Ordnung gewesen", sagt Sättele und brachte den bisherigen eigenen Saisonverlauf auf den Punkt, "es läuft einfach."
Ob es diese Runde schon für mehr reichen kann? Dafür wird der Sonntag zumindest einen kleinen Fingerzeig liefern. Um 15.15 Uhr kommt der sechs Punkte und drei Positionen besser platzierte SKV Sandhofen zum FVL. "Die haben jedenfalls mehr Druck als wir, weil sie schon seit Jahren ein Aufstiegsaspirant sind", schiebt Leutershausens Trainer geschickt die Favoritenrolle nach Sandhofen.
Das aber auch nicht zu Unrecht, schließlich fehlen ihm vier Leistungsträger, die sich ausgerechnet dieses Wochenende für einen gemeinsamen Kurzurlaub verabredet haben. Besonders bitter: Darunter ist mit dem 17-fachen Torschützen Lars Thomas ein Ausnahmekönner. Sättele nimmt es nach außen gelassen hin: "So ist es mittlerweile eben im Amateurfußball."
Während Leutershausen auf eine absolute Spitzenmannschaft der A2-Klasse trifft, bekommt es der SV Schriesheim mit einem Kontrahenten aus derselben Tabellenregion zu tun. Für Trainer Enrique Cazorla und seine Mannen geht es zur zweiten Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim. Dort muss vor allem die Defensive sattelfest sein, schließlich sind die Südhessen für ihre torhungrige Offensive bekannt. Chancen eröffnet sicher deren schwächelnde Defensive, die bislang deutlich mehr Gegentreffer als "Schriese" kassiert hat.