– Foto: Markus Hanf

Auf zu neuen Ufern Kreisklasse A2 Mannheim +++ Der FV Leutershausen darf sich immer mehr Richtung Spitze orientieren +++ Topspiel am Sonntag gegen SKV Sandhofen Verlinkte Inhalte Kreisklasse A2 FV Leutersh. Dominik Sättele

Der Abstieg ist kein Thema mehr beim FV Leutershausen. "Diese Sorge ist gebannt, unser Blick richtet sich viel eher nach oben", sagt Dominik Sättele. Der FV-Trainer, der zusammen mit Max Stephan den freiwilligen Absteiger regelrecht wachgeküsst hat, hat auch allen Grund zum Optimismus. 25 Punkte aus 13 Partien befähigen eher zu Gipfelstürmen als zum Abstiegskampf. Bis auf den enteilten Spitzenreiter SC Käfertal II scheint jedes Team einholbar zu sein.

Das beste Beispiel für die starke Form lieferte das Derby gegen die TSG Lützelsachsen II vor Wochenfrist samt 3:2-Sieg. "Es war nicht unbedingt glücklich, ein Remis wäre vollkommen in Ordnung gewesen", sagt Sättele und brachte den bisherigen eigenen Saisonverlauf auf den Punkt, "es läuft einfach." Ob es diese Runde schon für mehr reichen kann? Dafür wird der Sonntag zumindest einen kleinen Fingerzeig liefern. Um 15.15 Uhr kommt der sechs Punkte und drei Positionen besser platzierte SKV Sandhofen zum FVL. "Die haben jedenfalls mehr Druck als wir, weil sie schon seit Jahren ein Aufstiegsaspirant sind", schiebt Leutershausens Trainer geschickt die Favoritenrolle nach Sandhofen.