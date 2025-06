Nach nur einem Jahr in der Kreisliga B1 Neckar/Fils hat der SC Altbach den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga A perfekt gemacht. Mit 60 Punkten aus 24 Spielen, einem Torverhältnis von 95:35 und nur zwei Niederlagen sicherte sich das Team von Trainer Steven Helaimia verdient die Meisterschaft – vor dem hartnäckigen Verfolger TSV Scharnhausen. Für den 35-jährigen Coach war der Erfolg ein Statement.

Die Richtung war von Anfang an klar: „Unser Ziel vor der Saison war tatsächlich der direkte Wiederaufstieg“, sagt Steven Helaimia. „Aber dass es so gut funktioniert, war nicht erwartet.“ Die Rahmenbedingungen waren alles andere als optimal: Eine schwierige Vorsaison, der Abgang von Leistungsträgern und ein später Trainerwechsel. Doch in der Vorbereitung wurde der Grundstein gelegt: „Ein Spielsystem, das zum Kader passt, dazu der volle Wille, Fokus und Einsatz jedes Einzelnen – das hat uns stark gemacht.“

Spielerisch legte der SC Altbach den Fokus auf Tempo und Kompaktheit. „Im Angriffsspiel wollten wir über die Flügel Bälle in den Strafraum bringen. Beim Ballgewinnspiel haben wir aus der Kompaktheit agiert und versucht, bei Ballgewinn die Unordnung des Gegners auszunutzen.“ Das Konzept ging auf – der SC Altbach gewann 19 der 24 Spiele, darunter spektakuläre Partien wie das 14:0 gegen den VfB Oberesslingen/Zell II und das 6:0 im Topspiel gegen Scharnhausen.

Feiern mit Bengalos und Bierduschen

Die Krönung der Saison wurde zum Festtag. Da die Meisterschaft schon vor dem letzten Spiel feststand, gab es im Heimspiel gegen Nellingen Raum für Kreativität: „Auf Wunsch der Spieler haben wir die Aufstellung ausgelost – nur deshalb die zweite Niederlage“, schmunzelt Helaimia. Danach folgte eine ausgelassene Feier mit Fans, Bengalos, Bierduschen und Gesang – und ein großes Grillfest, „für alle, die zum Verein gehören“.

Ständiger Druck durch Scharnhausen

Entscheidend für die Konstanz war auch der enge Zweikampf mit dem TSV Scharnhausen. „Das war sehr wichtig. So mussten wir immer fokussiert bleiben und konnten uns keine Nachlässigkeit erlauben“, betont der Trainer. „Da man Spieler und Trainer kennt, ist auch eine kleine sportliche Rivalität entstanden – die wir im direkten Vergleich und in der Tabelle für uns entscheiden konnten.“

Emotionaler Höhepunkt unter Flutlicht

Ein besonderer Abend bleibt für Helaimia unvergessen – und fand nicht einmal in der Liga statt: „Das Highlight der Saison war unser Sieg im Pokal gegen den SC Geislingen II. Flutlichtspiel, große Kulisse, 2:0 gegen einen Bezirksligisten – ein geiler Abend.“ Die Atmosphäre, die Leidenschaft, die Einheit zwischen Team und Fans – all das zeigte, welches Potenzial im SC Altbach steckt.

Kader bleibt – Neuzugänge kommen

Mit Blick auf die neue Spielzeit in der Kreisliga A steht der Kader weitgehend. Drei Spieler verlassen den Verein – zwei beenden ihre aktive Karriere, einer wechselt zum TSV Deizisau. „Dafür haben wir nach hochintensiver Arbeit bereits sechs Neuzugänge verpflichtet“, so Helaimia. „Wahrscheinlich kommen noch ein oder zwei dazu. Wir sind mit dem aktuellen Kader aber sehr zufrieden.“

Trainingspläne vom Profi

Helaimia bringt nicht nur fußballerisches, sondern auch sportwissenschaftliches Know-how ein. „Durch meine berufliche Tätigkeit kenne ich mich mit Trainings- und Ernährungsthemen aus“, sagt er. Für seine Spieler gibt es deshalb auch in der Sommerpause individuell zugeschnittene Fitness- und Ernährungspläne. Trainingsauftakt ist am 14. Juli, am Tag zuvor trifft sich das Team zu einem gemeinsamen Auftakt-Event.

„Zusammenhalt und mentale Stärke sind die Basis“

Auf die Frage, was es braucht, um sich in der Kreisliga A zu behaupten, hat der Altbacher Coach eine klare Antwort: „Zusammenhalt, Wille und mentale Stärke über die gesamte Saison geben dir eine gute Basis. Dazu brauchst du aber natürlich auch eine passende taktische Richtlinie.“ Individuelle Qualität helfe in engen Spielen, „aber ich persönlich verlasse mich ungern nur auf solche Momente“.

Altbach ist zurück – mit Plan und Perspektive

Der SC Altbach hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet – mit einer dominanten Saison, einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem Trainer, der sowohl sportlich als auch menschlich das Fundament für nachhaltigen Erfolg gelegt hat. In der Kreisliga A will man nicht nur mitspielen – sondern sich langfristig wieder etablieren.