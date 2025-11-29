Auf Ursachenforschung mit Aartals neuem Coach

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Die SG Aartal kämpft in der Fußball-A-Liga gegen den drohenden Abstieg. Das sind die Gründe für die sportliche Schieflage, und so will der Verein wieder in stabiles Fahrwasser +++
Bischoffen/Mittenaar. Jahrelang war die SG Aartal fester Bestandteil der Kreisoberliga West, ehe eine Abwärtsspirale einsetzte. Nach dem Abstieg 2019 in die Fußball-A-Liga Dillenburg steht die Spielgemeinschaft der Vereine SSV Niederweidbach/Roßbach, TSV Offenbach und SSV Bischoffen in dieser Saison vor einer großen Herausforderung. Als Tabellenvorletzter droht der Fall in die B-Klasse.