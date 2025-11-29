 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Die SG Aartal mit Silas Becker (li., hier gegen Merkenbachs Samir Popalzai) und Kapitän Samuel Löffler (re.) kämpfen in der Fußball-A-Liga Dillenburg gegen den Abstieg. © Lorenz Pietzsch
Auf Ursachenforschung mit Aartals neuem Coach

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Die SG Aartal kämpft in der Fußball-A-Liga gegen den drohenden Abstieg. Das sind die Gründe für die sportliche Schieflage, und so will der Verein wieder in stabiles Fahrwasser +++

Bischoffen/Mittenaar. Jahrelang war die SG Aartal fester Bestandteil der Kreisoberliga West, ehe eine Abwärtsspirale einsetzte. Nach dem Abstieg 2019 in die Fußball-A-Liga Dillenburg steht die Spielgemeinschaft der Vereine SSV Niederweidbach/Roßbach, TSV Offenbach und SSV Bischoffen in dieser Saison vor einer großen Herausforderung. Als Tabellenvorletzter droht der Fall in die B-Klasse.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

