"Auf unserer guten Nachwuchsarbeit wollen wir etwas aufbauen"

Weihnachten steht vor der Tür. FuPa Sachsen-Anhalt möchte die Zeit nutzen, um jeden Tag einen Verein aus der Kreisklasse und Kreisliga vorzustellen. Im achten Teil blicken wir auf Kickers Seehausen - einen Altmark-Verein im Aufbruch.

Während sich im ländlichen Raum der Altmark in den vergangenen Jahren einige Mannschaften aus dem Spielbetrieb abmelden mussten, ging Kickers Seehausen einen anderen Weg. Im Sommer meldete der Verein erstmals seit der Saison 2020/21 wieder ein zweites Herrenteam im Ligabetrieb. "Durch die gute Nachwuchsarbeit der vergangenen Jahre hat sich diese Chance ergeben", berichtet Elias Voigt, der gemeinsam mit Benjamin Schallnat die erste Männermannschaft im Verein trainiert.

So wie Jeremy Richter, der bei seinem Kreisliga-Debüt in dieser Saison prompt einen Treffer erzielt hatte - und mittlerweile bei drei Toren und sieben Vorlagen für die Erste steht. Andere Jungs wie Henry Matschke, Mathis Kinne und Marc Reppin, die so im vergangenen Jahr aus dem Nachwuchs zu den Herren gekommen waren, haben sich bei der Kreisliga-Mannschaft inzwischen als Stammspieler etabliert.

In der mittlerweile dritten Saison in Folge haben die Kickers ein B-Junioren-Team am Start. "Weil es allerdings mit A-Junioren im Kreis schlecht aussieht, haben wir uns im Verein darauf verständigt, die Jungs, die aus der U17 herauskommen, direkt zu den Herren hochzuziehen", erklärt Voigt. Mit ärztlicher Genehmigung können die Talente aus dem Nachwuchs ab ihrem 17. Geburtstag in einem der beiden Teams bei den Männern mitspielen.

Ein langjähriger Fan des Vereins steht an der Seitenlinie

"Damit wirklich alle Jungs, die aus der B-Jugend neu dazukommen, die Chance auf Spielpraxis erhalten, haben wir die zweite Männermannschaft im Norweger-Modell wieder ins Leben gerufen", erklärt Voigt und ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir dafür auch einige Ü32-Spieler wieder gewinnen konnten, die den Jungs mit ihrer Erfahrung zur Seite stehen." Mit Stefan Gitzel bekleidet ein jahrelang treuer Fan des Vereins den Trainerposten gemeinsam mit dem Vereinsvorsitzenden Dirk Schnell.

"Wünschenswert wäre es jedoch, noch einen weiteren Trainer zu gewinnen", erzählt Voigt. Die nächsten Nachwuchsspieler sind jedenfalls schon auf dem Sprung zu den Männern. Auch zur neuen Saison "werden wieder acht Spieler aus der B-Jugend zu den Herren kommen", berichtet Voigt: "Ihnen können wir so einen Weg aufzeigen."

Positive Entwicklung nach schwierigem Saisonstart

Dass die Talente in Seehausen eine Chance bekommen, zeigt sich beim Blick auf den Kreisliga-Kader. Mit dem ehemaligen Landesliga-Angreifer Andy Borchert (u. a. TuS Schwarz-Weiß Bismark), Torhüter Andy Neuhäußer, Lars Hilbring und Carsten Borowski zählt die Mannschaft nur wenige ältere Haudegen. "Dann kommen schon die Spieler, die 23 und 24 Jahre alt sind", berichtet Voigt: "Viele sind sogar noch unter 20. Diese Jungs wollen wir weiterentwickeln."

Dass das auch Zeit benötigt, hatte sich zum Saisonstart gezeigt. Aus den ersten fünf Partien hatte Kickers Seehausen nur fünf Zähler auf dem Konto. "In der neuen Konstellation mit neuen Spielern und neuer Spielweise musste sich alles erst einmal finden", sagt Voigt. Doch: "Die Entwicklung seitdem ist durchweg positiv." Mit fünf Siegen in Serie legte der Kreisligist einen Lauf hin, der erst am Wochenende beim 2:2 in Schollene gestoppt wurde.

Blick soll perspektivisch in Richtung Kreisoberliga gehen

Dennoch: Durch die gute Serie liegt Seehausen wieder auf Kurs. "Für diese Saison haben wir uns die Top Fünf vorgenommen", erklärt Voigt: "Dann wollen wir uns in den nächsten Jahren sukzessive steigern und auch wieder die Kreisoberliga in den Blick nehmen." Für den 29-Jährigen ist das gewissermaßen auch eine Herzensangelegenheit. "Mein Opa hat selbst als Torhüter für Seehausen gespielt, als Kind war ich mit ihm als Zuschauer bei den Spielen."

Darum musste Voigt - der während seines Studiums im Nachwuchs des Rostocker FC als Trainer begonnen hatte - im Sommer nicht lange überlegen, als die Anfrage kam. Die Anfrage, den langjährigen Coach Benjamin Schallnat in seiner Arbeit zu unterstützen. "Ich kann es mir jetzt schon nicht mehr ohne die Mannschaft vorstellen", sagt Voigt. Ein großer Vorteil bei seiner Arbeit ist das Umfeld: "Natürlich haben wir bei Kickers Seehausen auch herausragende Bedingungen."

Gute Infrastruktur und engagierte Menschen im Verein

Mit einem gut gepflegten Rasenplatz. Mit einem Kunstrasen mit Flutlicht. Mit einer Halle, die den Trainingsbetrieb im Winter abdeckt. Mit einem Vorsitzenden in Person von Dirk Schnell, der "unglaublich viel für den Verein investiert", so Voigt. Und natürlich mit der ausgeprägten Jugendarbeit und den engagierten Trainern. "Auf unserer guten Nachwuchsarbeit wollen wir etwas aufbauen", sagt Voigt. Die vergangenen Monate deuten an: Kickers Seehausen ist ein Verein im Aufbruch.

