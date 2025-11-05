 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielvorbericht
Siegerjubel nach Elferschießen: Berglern steht im Halbfinale
Siegerjubel nach Elferschießen: Berglern steht im Halbfinale – Foto: Weingartner

„Auf unserem Trainingsplatz ist alles möglich“: Berglern will nächsten Bezirksligisten rauswerfen

Das Halbfinale der Krisenkinder

„Noch 14 Spiele bis Berlin“, hatte Berglerns Abteilungsleiter Stefan Zott schon vor gut einem Monat errechnet, als das heutige Pokalhalbfinale im Fußball-Kreis Donau/Isar gegen den SE Freising ursprünglich hätte stattfinden sollen.

Doch der tragische Tod von Vereinsikone Andreas Bauer kam dazwischen. Nun ist heute Abend um 19 Uhr Anpfiff in Berglern.

Beide Teams versprechen sich durch einen Finaleinzug nicht nur einen prominenten Gegner, sondern erst mal einen Stimmungsaufheller, denn sowohl die Eintracht in der Kreis- als auch der Sportclub in der Bezirksliga laufen den Erwartungen hinterher, stecken im Tabellenkeller fest. „Freising hat sich durch den Trainerwechsel (neuer Coach ist Heiko Baumgärtner; d. Red.) einen Weg nach oben erhofft, im Moment geht‘s eher nach unten“, weiß SVE-Spielertrainer Michael Faltlhauser.

Sein Team hat bereits vier Landkreis-Kontrahenten rausgeworfen: die BSG Taufkirchen (4:0), den FC Langengeisling (2:1), FC Forstern (4:1) und zuletzt Aspis Taufkirchen im Elfmeterschießen. Mit Geisling hat man schon einen Bezirksligisten eliminiert. Jetzt den nächsten? „Auf unserem Trainingsplatz ist alles möglich“, sagt Faltlhauser optimistisch. Nur dort gibt‘s Flutlicht in Berglern. „Wir müssen keine Angst haben, sondern mutig sein“, so die Devise. Freude bereitet ihm, dass Kapitän Sebastian Herrmann „langsam wieder fit ist“ und zuletzt beim 1:3 in der Liga in Allershausen eingewechselt wurde. Dagegen fehlt der beruflich verhinderte Georg Meier.

Freisings Sportlicher Leiter Sebastian Thalhammer lässt wissen: „Wir nehmen die Sache sehr ernst. In unserer Situation ist es wichtig, Erfolgserlebnisse zu sammeln.“ Nur einen Punkt steht Freising über einem Abstiegsrelegationsplatz, einen solchen bekleidet derzeit Berglern.

