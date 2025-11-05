„Auf unserem Trainingsplatz ist alles möglich“: Berglern will nächsten Bezirksligisten rauswerfen

„Noch 14 Spiele bis Berlin“, hatte Berglerns Abteilungsleiter Stefan Zott schon vor gut einem Monat errechnet, als das heutige Pokalhalbfinale im Fußball-Kreis Donau/Isar gegen den SE Freising ursprünglich hätte stattfinden sollen.

Doch der tragische Tod von Vereinsikone Andreas Bauer kam dazwischen. Nun ist heute Abend um 19 Uhr Anpfiff in Berglern.

Beide Teams versprechen sich durch einen Finaleinzug nicht nur einen prominenten Gegner, sondern erst mal einen Stimmungsaufheller, denn sowohl die Eintracht in der Kreis- als auch der Sportclub in der Bezirksliga laufen den Erwartungen hinterher, stecken im Tabellenkeller fest. „Freising hat sich durch den Trainerwechsel (neuer Coach ist Heiko Baumgärtner; d. Red.) einen Weg nach oben erhofft, im Moment geht‘s eher nach unten“, weiß SVE-Spielertrainer Michael Faltlhauser.