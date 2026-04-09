"Auf unsere Stärken konzentrieren" - Bovender SV empfängt Fallersleben

– Foto: Stefan Schneider- FT BS

„Es wird wahrscheinlich ein sehr, sehr schwieriges Spiel, auch aufgrund dessen, dass wir sehr, sehr viele Ausfälle haben durch Verletzungen und Sperren.“

Broscheit hebt zudem die starke Form der Gäste hervor: „Fallersleben hat eine richtig, richtig gute Rückserie bis jetzt gespielt.“ Gleichzeitig sieht auch Daedelow ein enges Spiel voraus: „Die Spiele gegen Bovenden sind immer sehr eng und intensiv.“ Fallersleben blieb zwar zuletzt drei Mal ohne Sieg, doch davor holte man acht Punkte aus vier Partien. Der Bovender SV hingegen gewann zuletzt zwei Mal in Serie.

Auch beim Gegner ist die Bedeutung des Spiels klar. Tom Daedelow ordnet die Partie ein: „Bevor für uns die ‚Wochen der Wahrheit‘ kommen, haben wir mit dem Bovender SV nochmal ein Top-Sechs Team vor der Brust.“

Trotz der personellen Situation will Bovenden den Fokus auf die eigenen Stärken legen: „Wir müssen uns auch da wieder auf unsere Stärken konzentrieren.“ Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Offensive: „Wir müssen versuchen, eine bessere Dynamik, gerade offensiv, auf den Platz zu bekommen, als wir es zuletzt gegen Lengede gezeigt haben. Da haben wir im Training dran gearbeitet und werden es Freitag im Abschlusstraining nochmal forcieren.“

Auf Seiten der Gäste spielt auch die Vorbereitung eine Rolle: „Man wird sehen ob die Spielpause für uns Fluch oder Segen war“, so Daedelow. Während der Bovender SV unter der Woche gegen Lengede spielte, ist das letzte Spiel von Fallersleben schon fast zwei Wochen her.

Die Marschroute ist auf beiden Seiten klar. Bovenden will vor heimischer Kulisse punkten: „Für uns heißt es, offensiv so viele Torchancen wie möglich zu erarbeiten, die dann auch zu nutzen und weiterhin eine der besten Defensiven der Liga zu bleiben, um dann am Ende drei Punkte zu Hause zu holen. Das sollte das Ziel sein.“ Gleichzeitig fordert Daedelow von seinem Team: „Jeder Spieler muss auch in diesem Spiel an seine Grenzen gehen, um Punkt für Punkt dem Ziel Klassenerhalt näher zu kommen.“

Mit einem Heimsieg könnte man bei Patzern der Konkurrenz bis auf Platz vier springen. Fallersleben hingegen könnte mit einem Sieg und dem Mitspielen der Konkurrenz bis auf Rang neun klettern.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Bovenden.