"Auf uns wartet das attraktivste Auswärtsspiel der Saison"

Nicht mit dabei sein werden Kapitän Dominik Nothnagel, für den ein Einsatz nach seiner Sprunggelenksverletzung zu früh kommen würde, Lauri Penna, der weiter an Problemen am Hüftbeuger laboriert, sowie Alexander Groiß, der gegen Essen eine Adduktorenverletzung erlitten hat.

Hansa auf Platz sechs

Aktuell steht Hansa mit 61 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Zu Platz zwei und drei fehlen jeweils fünf Punkte. Somit ist die Kogge zum Siegen verdammt und muss auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen, um nochmal ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Eine bessere Ausgangsposition hat sich die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann durch zuletzt drei sieglose Spiele verbaut. Nach einem torlosen Remis beim FC Schweinfurt setzte es eine 2:5-Heimniederlage gegen Jahn Regensburg und am vergangenen Samstag ein 1:1 bei Alemannia Aachen.

Doch auch der undankbare vierte Platz wäre ein Ziel, berechtigt dieser doch zur Teilnahme am DFB-Pokal. Diesen könnte die Kogge aber auch über das Landespokal-Finale in Mecklenburg-Vorpommern gegen Sechstligist SV Pastow am 23. Mai sichern. Verzichten muss Daniel Brinkmann auf Maximilian Krauß und Marco Schuster, die jeweils nach ihrer fünften gelben Karte gesperrt fehlen. Im Tor wird, wie bislang in allen Ligaspielen, der ehemalige VfB-Keeper Benjamin Uphoff stehen. Der zweite ehemalige VfB-Akteur, Leon Reichardt kam in dieser Saison lediglich auf drei Einsätze. Bester Torschütze des FCH ist Emil Holten mit 13 Saisontreffern.