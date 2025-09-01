Auf ungewohntem Terrain – Ist Murnau das neue Spitzenteam?

Der TSV Murnau lieferte zum Start der neuen Saison eine überzeugende Vorstellung ab. Auch gegen den TSV Kastl gelang ein knapper Sieg.

Murnau – Nun stehen sie, wo die anderen sie seit Wochen verorten, und wissen gar nicht wieso. Nur noch ein Punkt trennt den TSV Murnau von der Tabellenspitze der Landesliga. Der fünfte Sieg der Saison über Kastl (2:1) hat die Fußballer in eine Debatte gespült, die zumindest der Trainer nicht haben will und kann.

So schnell werde er nicht auf die Tabelle schauen, stellte Martin Wagner klar, umringt und gehuldigt von den Landesliga-Oldies von 1981, die mit der Mannschaft noch lange nach Spielende auf dem Platz feierten. Der Coach hat ein Grundproblem mit dem Hochgejazze seines Teams. Er erkennt noch nicht das Format eines Spitzenteams. Fairerweise muss man aber nach neun Partien festhalten: Einen wesentlich besseren und konstanteren Club gibt es in der ganzen Liga nicht.

Die jüngste Partie wollte Wagner als Referenz ansetzen. Der TSV Kastl – in der Gesamtwertung in weniger sonnigen Regionen beheimatet – präsentierte sich in Murnau als der bisher stärkste Gegner. So sah es zumindest der Trainer. „Die haben uns in der ersten Hälfte an die Wand gespielt. Das berechtigt uns nicht, von oben zu sprechen.“

Aber ist nicht gerade das auch die Kunst eines Spitzenteams, die weniger erbaulichen Auftritte in drei Punkte zu verwandeln? Beim TSV hatten sie den Kontrahenten ganz anders abgespeichert – als harte Malocher mit wenigen spielerischen Bausteinen. Vor ihnen türmte sich ein Team mit „zwei brutalen Spitzen“ (Michael Renner und Sebastian Spinner) sowie einem exzellenten Organisator Dominik Grothe im Mittelfeld auf. „Die haben einen Plan und starke Spieler“, lobt Wagner.

Stürmer treffen endlich wieder

Die Drachen wiederum entdeckten ganz neue Seiten an sich selbst. Man kann’s als Weiterentwicklung ihrer Identität werten. Jedenfalls hingen sie diesmal nicht am Tropf ihrer Besten wie Felix Lautenbacher, Sanel Dacic oder Georg Kutter, der ausnahmsweise mal nicht an seine Bestform herankam.

Den Sieg riss das bislang so stark kritisierte Ressort herum. Das gab’s auch noch nicht, dass einzig die Murnauer Stürmer im Scheinwerferlicht badeten. Fabian Erhard hatte sich mit einer engagierten Trainingswoche für die Startelf empfohlen. „Schon beim Aufwärmen hast du gemerkt, dass er on fire ist.“ Nach vier Minuten spitzelte er einen Flankenball von links ins Netz. „Endlich sein Stürmertor“, kommentiert der Coach.

Nicht alles gelang an diesem Samstagnachmittag

Der Treffer aber kappte die Energiezufuhr des gesamten Teams. Kastl dominierte in allen Bereichen, der Trainer wollte sich ohne Wechsel und Gegentor „in die Halbzeit retten“. Ging schief. Kastl glich in Minute 44 per Kopfball nach Ecke aus.

Die Rettung hieß Benedikt Multerer. Sehnlichst erwartet der Club seine vollständige Genesung. Denn er verleiht diesem Murnauer Team eine Komponente, die es sonst nicht hat: ein gesundes Maß an Grausamkeit. An sich ist der Mann ein höchst angenehmer Zeitgenosse, aber als Fußballer auf dem Platz geht er erbarmungslos hart mit seinen Gegenspielern um. Wagner wechselte seinen Brecher ein und veränderte damit den Charakter der Partie.

Traumtor sichert die drei Punkte

„Wir haben uns reingefuchst, ohne zu glänzen, rigoros verteidigt.“ Ein strittiger Handelfmeter („Muss man nicht geben“) ermöglichte die Chance zur neuerlichen Führung. Doch mittlerweile weiß die ganze Liga um Kutters Vorliebe für die linke Ecke. „Das spricht sich natürlich rum“, weiß Wagner. Kutter verschoss, trotzdem war’s ein „Hallo-Wach-Effekt“: „Wir waren voll in der Partie, haben an uns geglaubt.“ Unnachgiebig rannte Murnau an, schränkte Grothes Kreise ein und merkte, wie sich bei Kastl der Tank leerte.

Die entscheidende Szene hätte sich aber so vor zwei Wochen nicht ereignet. Ein Kutter-Solo brachte den Ball zu Maximilian Nebl. Der hatte sich vorige Woche mit seinem ersten Saisontor freigeschwommen. „Wenn’s einmal klappt, geht es öfters“, sagt sein Trainer. Sein Traumtor in den Winkel sicherte dem TSV einen Sieg, den er nicht verdient hatte.