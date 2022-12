Auf ungewohntem Terrain: Green und Mrowca trainieren mit Geratsdorfer Beim TEV Miesbach

Zurück zu den Wurzeln: Die Fußball-Profis Julian Green und Sebastian Mrowca trainierten beim TEV Miesbach mit Torhüter Anian Geratsdorfer.

Miesbach - In der ohnehin kurzen Weihnachtspause wagten sich die beiden Fußball-Profis Julian Green aus Miesbach und Sebastian Mrowca aus Hausham in der Heimat auf ungewohntes Terrain. Gemeinsam mit Bayernliga-Keeper Anian Geratsdorfer vom TEV Miesbach hatten die beiden Kicker jede Menge Spaß im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion. Mrowca, der für die Defensivarbeit des SV Wehen Wiesbaden zuständig ist, schlüpfte sogar in die Torhüter-Ausrüstung.

Green und Mrowca hatten beide das Eislaufen in Miesbach gelernt. Mrowca hat den Eissport als Sohn von Ex-TEV-Profi Adam Mrowca ohnehin in den Genen, Green spielte einige Jahre im Nachwuchs des TEV. „Er hatte unglaubliches Talent, wir waren damals alle am Boden zerstört, als er sich mit zwölf Jahren für den Fußball entschieden hat“, erinnert sich Markus Meineke vom TEV.

Im neuen Jahr konzentrieren sich die Fußballer wieder auf ihre Vereine. Green will sich mit Greuther Fürth schnell von den Abstiegssorgen in der 2. Bundesliga befreien, Mrowca kämpft mit Wiesbaden um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. ts