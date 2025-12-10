Auf ungewohntem Geläuf: Schonnebeck beendet Sieglos-Serie in Homberg

Nach drei sieglosen Auftritten in Serie ist der SpVg Schonnebeck am 16. Spieltag der Oberliga Niederrhein bei „Angstgegner“ VfB Homberg ein 2:1-Auswärtserfolg gelungen. Auf Naturrasen agierte die SpVg eine gute Stunde in Überzahl, Niko Bosnjak und Luca Pinke erzielen die entscheidenden Treffer zum Erfolg des Tabellenzweiten. Chefcoach Dirk Tönnies blickt im Gespräch mit FuPa Niederrhein auf die hitzige Partie beim Kontrahenten zurück und lobt seine Mannschaft für den Sieg trotz schwerer Bedingungen.

Sowohl der VfB Homberg als auch die Essener Gäste gingen mit einer Negativserie in das Aufeinandertreffen: Während die Hausherren gar fünf Auftritte in Serie auf einen Erfolg warteten, gewann die SpVg keines seiner letzten drei Duelle. Auf dem Feld wurde es dann schnell ereignisreich: Nach einer guten halben Stunde musste Homberg-Schlussmann Leon Schübel in Folge einer Notbremse gegen SpVg-Sturmtank Bosjak vorzeitig duschen, bevor Letzterer drei Minuten darauf die Schonnebecker Führung besorgte.

Anschließend ging es mit dem knappen Vorsprung in die Pause, ehe ein Distanzschuss von Luca Pinke zum 2:0 führte. Doch trotz des zwei-Tore-Rückstands und Unterzahl gab sich der VfB nicht auf und kam durch einen Strafstoß von Emir Demiri zum Anschlusstreffer, der allerdings nicht mehr ausreichte. In der Schlussphase musste zudem SpVg-Kapitän Matthias Bloch mit der Ampelkarte vom Feld. Übungsleiter Tönnies ordnet die Leistung seiner Elf im Anschluss der Partie ein und betont den schwachen Zustand des Rasenplatzes.

Bereits vor Anpfiff der Begegnung hatte der Schonnebecker Cheftrainer vor einer schweren Aufgabe gewarnt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich die SpVg in der Vergangenheit in Duellen gegen den VfB mit dem Siegen besonders schwer getan hatte. Diese Vermutung sollte sich dann auch auf dem Platz bewahrheiten, schließlich musste der Vorjahres-Vizemeister bis zum Schluss zittern. Aus Sicht von Tönnies hat der knappe Auswärtserfolg, nach den sieglosen Duellen zuvor, einen besonders hohen Stellenwert:

„Wir wollten nach zwei Niederlagen in Folge wieder gewinnen, die Truppe hat dann auch eine Top-Reaktion gezeigt und alles rein geschmissen“, lobt der 51-jährige Chefcoach die Antwort seiner Mannschaft auf die deftige 3:5-Klatsche gegen Stadtrivale ETB Schwarz-Weiß Essen in der Vorwoche. Insbesondere mit Blick auf den ungewohnten Untergrund im Homberger Stadion kam der Sieg nicht von gerade von ungefähr, wie Tönnies anführt: „Der Rasen war sehr tief und in schlechtem Zustand, was uns vor Probleme gestellt hat. Deshalb mussten wir unser spielerischen Ansatz hinten anstellen und haben uns auf die Basics fokussiert: Zweikampfstärke, Laufstärke und Emotionalität“, erklärt der Übungsleiter und schlussfolgert: „Die Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft, am Ende haben wir dann auch mit einem Quäntchen Glück gewonnen. Ein Sonderlob gilt da Lukas Lingk, der uns mit zwei richtig starken Aktionen am Ende den Sieg gesichert hat.“

Jahresabschluss am Schetters Busch